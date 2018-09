Els afectats confien en el compromís de l'Ajuntament després de la reunió

Al principi de setembre, l'Ajuntament de Manresa va anunciar l'ajornament de les obres del camp de futbol de gespa artificial de la Mion a causa d'un recurs administratiu que les paralitzava. Ahir al migdia, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, es va reunir amb els principals afectats, entre els quals hi havia la junta directiva del club de futbol de la Pirinaica, la directora de l'escola Puigberenguer, Montse Cardellach, i el president de l'Associació de Veïns de la Mion, Agapito López, per donar explicacions sobre la situació.

El president del FC Pirinaica, Manuel Artero, destacava que van sortir «contents» de la trobada després de veure que el consistori té «total predisposició per començar el més aviat possible les obres. El compromís és que de seguida que s'acabin les traves burocràtiques es comenci a construir el camp de gespa», assegurava el president. Així doncs, de moment, i a diferència del que estava previst, els equips del FC Pirinaica, que enguany té 19 equips i 260 jugadors, han iniciat la temporada al mateix terreny, tot i els anhels de canvi. «Crec que en poques setmanes ja es posaran en marxa les actuacions, que poden durar unes 7 o 8 setmanes», sub-ratllava el president del club. Durant les obres els partits els faran fora de casa.

En la mateixa línia, la directora de l'escola Puigberenguer també assegurava que havia quedat «tranquil·la» després de la trobada. «Ens fa il·lusió que es millorin les instal·lacions del camp, però hem de tenir paciència», deia Cardellach. «Sembla que han sorgit entrebancs reals i ara hem d'estar a l'espera que se solucionin». La directora ha apuntat que «les obres no afectaran l'escola», ja que el camí per pujar a recollir els infants no es veurà afectat quan comencin les obres.

D'altra banda, el centre escolar i el club també han arribat a un acord perquè equips de la Pirinaica puguin entrenar-se, fora d'horari escolar, al camp de l'escola Puigberenguer. «Compartim l'espai de la mateixa manera que ells ens el deixen per fer activitats», sostenia Cardellach.