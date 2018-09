Cinquanta-dues entitats, dues més que l'any passat, participen a Manresa en una Diada «diferent»

Qui digui o pensi que la Diada Nacional de Catalunya a Manresa es fa pesada, és que no hi ha assistit. La celebració, avui dimarts, ha començat quan passaven dos minuts de les 11 del matí i s'ha acabat a 3/4 de 12 amb una ballada de sardanes. Entremig, dos discursos: el de l'activista cultural Joan Morros, convidat a fer la primera intervenció amb motiu del seu estret lligam amb la cultura, atès que Manresa és Capital de la Cultura Catalana 2018; i el de l'alcalde Valentí Junyent. Ambdós han coincidit a dir que aquesta és una Diada "diferent". "Després del que hem viscut aquests darrers mesos, res no tornarà a ser igual", ha vaticinat Morros. L'alcalde ha insistit que amb presos polítics i exiliats, de cap manera no podia ser una Diada normal. La gran estelada que llueix cada any en aquest acte ha onejat a la plaça, on al vespre hi posaran la petita, que en el que portem d'estiu han robat quatre cops.



Cinquanta-dues entitats, dues més que l'any passat, han fet la seva ofrena floral davant la placa que presideix la plaça de l'Onze de Setembre amb el lema "Manresa als lluitadors de les llibertats nacionals de Catalunya". Tot i que hi havia gent al voltant de tot el perímetre delimitat amb tanques, i que les cent cadires que han col·locat en una banda s'han omplert, no es veia tan atapeït com altres anys.

Els primers a fer l'ofrena floral han estat l'alcalde i els representats dels grups municipals de Manresa que hi han assistit -CDC, ERC, la CUP i DM. No hi han assistit, com ja va informar aquest diari, i com han fet els darrers anys, ni el PSC ni C's, que no estan d'acord amb el fet que la bandera estelada presideixi l'acte, decisió que es va aprovar en un Ple municipal del 2013, ha recordat Junyent en el discurs.

L'acte l'ha obert el "Ball d'Homenatge" a càrrec d'Anna Navarro, de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages, i Simona Lambreghts, violinista membre de Les Violines. Seguidament, han fet la seva intervenció Morros i Junyent, que han donat pas a l'ofrena floral de l'alcalde i els grups municipals; de la delegada del govern a la Catalunya Central i directors dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, i del president del Consell Comarcal del Bages. Una vegada interpretat l'Himne Nacional de Catalunya, amb la participació del Cor Parroquial de Sant Josep del Poble Nou, la coral Eswèrtia, la Coral Font del Fil i l'Orfeó Manresa, amb la direcció de Rosa Msaria Ortega, ha continuat l'ofrena per part de les entitats i la Pubilla i l'Hereu de Manresa 2018, proclamats a la darrera Festa Major de Manresa.

Després de la ballada de sardanes, moltes fotos a l'ofrena i converses a peu dret dels assistents, un bon grapat dels quals lluint la samarreta d'enguany de l'acte de la Diada a Barcelona d'aquesta tarda.