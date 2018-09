Contundent discurs de la mare d'Anna Gabriel a la marxa de torxes de Manresa

Tan menuda i tan valenta. Les paraules d'una mare van posar el punt de màxima intensitat a la desena marxa de torxes consecutiva per la independència celebrada a la capital del Bages.

Unes mil sis-centes torxes venudes i més de dos mil participants, segons estimacions de l'organització, van mantenir ahir al vespre la flama encesa del procés sobiranista a Manresa.

A les 9 del vespre es va iniciar la marxa des de davant de l'església de Crist Rei, i passades les 10 de la nit van començar els parlaments amb la intervenció de l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, i de l'alcalde Manresa, Valentí Ju-nyent.

Però el moment àlgid de la mobilització va ser quan el micròfon va haver de descendir dos pams i després de Junyent va prendre la paraula Maribel Sabaté. La mare d'Anna Gabriel va advertir que intentaria no emocionar-se mentre parlava i ho va complir. Va explicar que té 72 anys i el moment més dur de cada dia és quan se'n va a dormir i pensa en la distància que la separa de Suïssa i en la possibilitat de no tornar a veure la seva filla.

Però més enllà del dolor i l'e-nyorança manté la ferma convicció que, passi el que passi, ha de mantenir la distància que fa possible que no sigui empresonada. «No t'humiliïs, no et deixis agafar», li va dir públicament. Va assegurar que així ha de ser fins que no canviï la situació que fa que la seva defensa «sigui més factible en un altre país».

«La gent m'ajuda»



Maribel Sabaté va relatar que la gent de tota mena que se li acosta i li dóna escalf «m'ajuda» i no va dubtar a qualificar com «un dels pitjors moments de la meva vida quan em va comunicar que marxava a l'exili».

Sabaté va criticar durament el PP, Ciutadans, PSOE-PSC, «el trio del 155», i va qualificar de «vergonyós» el paper del portaveu de Catalunya Sí Que Es Pot en el Parlament, Joan Coscubiela. No es va oblidar de les forces policials que van executar l'ordre d'intentar reprimir la votació a cops de porra.

Va contraposar actuacions i discursos que va qualificar de «franquistes» i que tenen com a objectiu «trencar la convivència» amb el paper que han dut a terme els comitès de defensa de la república. «Els CDR han estat el pal de paller imprescindible», va dir.

L'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, va fer la lectura del manifest unitari de la Comissió 11 de Setembre, impulsada per l'ANC i Òmnium Bages-Moianès, amb el suport de la CUP, Demòcrates de Catalunya, ERC, FAVM, Fundació Independència i Progrés i PDeCAT.

Hernàndez va assegurar que també parlava en representació «de la gent valenta de Fonollosa». El manifest reclamava «mantenir la unitat política i civil» en el camí per assolir la independència en forma de república i contenia una crida a «convertir Manresa en punta de llança» per assolir la «llibertat nacional».

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que va intervenir després de l'alcalde de Fonollosa, va estar amatent i va respondre que «Manresa té molt clara la voluntat majoritària dels seus habitants». Junyent va ser molt clar quan va dir que els presos i exiliats han de ser «tots a casa. Mereixeu que la nostra lluita no defalleixi».

La marxa de torxes va transcór-rer al ritme de batucada, amb actuacions castelleres, sardanistes i un drac i grallers que van donar un caire festiu a l'acte.