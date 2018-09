L'Ajuntament fa passes per crear un nou aparcament dissuasiu

g. c.

El solar que hi ha al camí de la Gravera amb l´avinguda de Tudela

El solar que hi ha al camí de la Gravera amb l´avinguda de Tudela g. c.

A la confluència del camí de la Gravera, que ha estrenat urbanització fa quatre dies, i de l'avinguda de Tudela, hi ha un solar que l'Ajuntament treballa perquè es pugui convertir en un nou aparcament dissuasiu com el que hi ha al costat de la plaça de Prat de la Riba i al carrer de Santa Joaquima, al barri de la Parada.

De moment, segons ha pogut saber aquest diari, no hi ha res en ferm perquè cal arribar a un acord amb la propietat del terreny, que té unes dimensions d'uns 2.500 m2 i és relativament a prop del centre de Manresa.