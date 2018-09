L'independentisme del Bages es fa sentir als trams 22 i 23 de la Diagonal

Els manresans desplaçats a Barcelona en motiu de la Diada estaven repartits pels trams 22 i 23 de la Diagonal, i a les 17:14 aguantaven el silenci a l'espera d'aixecar les banderes i cridar «indpendència i llibertat». Els més impacients, 10 minuts abans de l'hora acordada ja demanaven silenci al veí del costat. A l'hora esperada ha arribat l'onada i els crits s'han fet sentir pels carrers barcelonins.

A la manifestació, que segons apunta la Guàrdia Urbana, hi ha participat al voltant d'un milió de persones, hi han sonat ben fort els càntics ja habituals com «In, Inde, Independècia», o «Visca Catalunya lliure» des de les quatre de la tarda als trams bagencs. Aquest any, però, molts també han reclamat la llibertat dels polítics presos i exiliats amb no només crits, sinó també moltes pancartes.

«Un any més, la gent ha demostrat ser pacífica i hem tornat a fer una manifestació multitudinària i conjunta», apuntava una de les participants del tram manresà, Georgina Terribas. Moltes estelades i la samarreta de color corall d'aquest any, és el que ha predominat en una jornada sense incidències. Tanmateix alguns es van sentir una mica perduts durant l'onada. Enguany, no hi havia altaveus ni televisors que informaven de l'arribada del gran moment, i eren els voluntaris de l'ACN que amb els aparells de ràdio sabien quan arribava el gran moment i amb les banderes informaven els participants de cada zona.

Un any més, la jornada s'ha viscut animada i ha comptat amb gegants, música i castellers, com Els Tirallongues o Els Penjats. «Hem vingut amb tota la família», destacava la manresana Teresa Esquirol. «Volem la independència de Catalunya, la república i els presos lliures», exclamava.



De Manresa a la diada

«El que la gent té molt clar és que ara la república ja no pot quedar enrere», explicava la manresana Alba Baltiérrez, al migdia de camí cap a Barcelona a la Diada. «Ara ja no és il·lusió com els altres anys, sinó que hi som i ho hem fet i, a més, a més, tenim presos polítics i gent exiliada», manifestava.

La gran presència de la capital bagenca, ja es podia preveure a les 12:30h, a l'estació d'autobusos. Vestits de color corall, l'oficial de la samarreta de l'ANC d'enguany. Al voltant de les 13h, ja sortien els primers busos de l'ANC de Manresa. Prop d'un miler de manresans han baixat amb els 20 autobusos orgnitzats per l'assemblea. Sense imprevistos ni cues, a l'hora de dinar ja eren a la capital catalana.