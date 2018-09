La plaça Onze de Setembre de Manresa ja té l'estelada a punt per la Diada

La plaça Onze de Setembre de Manresa torna a tenir l'estelada des d'aquest dimarts a primera hora del matí. En concret, l'estelada gran, la que es penja especialment per a la Diada de l'11 de setembre. Operaris de l'Ajuntament l'han hissat avui abans de les 8 del matí.

Ha estat el primer que s'ha fet per guarnir la plaça per a l'ocasió. Ja és habitual que la jornada de la Diada, a primera hora, es canviï l'estelada que penja habitualment del pal en aquesta plaça per una estelada de dimensions més grans. Aquest cop, però, la situació és excepcional, perquè la bandera de la plaça Onze de Setembre ha protagonitzat diverses "anades i vingudes" al llarg de l'estiu a causa dels ultres que l'han arrencat diverses vegades i des de dimecres passat que no onejava a la plaça manresana.

Algú la va despenjar la matinada de dimecres a dijous. Era la quarta vegada que es retirava l'estelada. A mitjan juliol qui la va treure per primer cop va ser l'ultra bagenc Raúl Macià, a qui l'Ajuntament va denunciar al jutjat de guàrdia per veure si aquesta conducta podria incórrer en algun tipus d'infracció penal. El mateix Macià la va tornar a arrancar de la plaça el diumenge 29 de juliol a la tarda. En aquesta ocasió l'havien recol·locat membres dels CDR juntament amb una senyera, i només arribava fins a mig pal.

L'estelada també va ser la causant de les agressions feixistes que van tenir lloc aquell mateix dilluns, 30 de juliol, precisament a set membres del CDR que havien tornat a penjar la bandera aquella nit. La setmana passada, després que uns desconeguts arranquessin de nou la bandera, l'Ajuntament ja va informar Regió7 que la penjaria altra vegada abans de la Diada, però no va especificar quan.

Finalment s'ha esperat a última hora per hissar l'estelada, que encapçalarà l'acte institucional que tindrà lloc aquest matí, com ja s'ha fet els últims anys segons l'acord del ple de la corporació del 18 de juliol del 2013. Fonts municipals han explicat que hi haurà vigilància policial tot el dia per evitar que algú la torni a despenjar, fins i tot un cop acabi l'acte.

És previst fer el canvi per l'estelada més petita a les 8 del vespre. Serà llavors quan es col·locarà un suport de més d'un metre de llarg que permetrà alçar la bandera més amunt de l'habitual, segons ha pogut saber aquest diari. Tècnics de l'Ajuntament han assegurat que així s'intenta complicar que algú pugui arribar a retirar-la amb l'ajuda d'una escala, tal com intueixen que s'ha fet fins ara, ja que la grassa que van col·locar al pal perquè ningú s'hi pogués enfilar s'ha mantingut intacte.

L'acte institucional de la Diada a Manresa començarà a les 11 i comptarà amb els parlaments de l'alcalde, Valentí Junyent, i l'activista cultural Joan Morros, coordinador d'El Galliner. Es farà la tradicional ofrena floral, amb la presència de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, directors dels Serveis Territorials i el president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas. També hi participaran entitats locals, com ara l'Esbart Manresà o els grups sardanistes Dintre el Bosc i Nova Crida, entre d'altres. Les corals manresanes cantaran l'Himne Nacional de Catalunya abans de cloure l'acte.