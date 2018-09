El recurs que ha paralitzat les obres del camp de la Mion denuncia favoritismes

Una empresa d'instal·lacions esportives acusa de favoritisme la convocatòria del concurs públic per posar gespa artificial al camp de futbol de la Mion-Puigberenguer, que justament ahir va reunir l'alcalde de Manresa amb la junta directiva de la Pirinaica i l'escola Puigberenguer, principals usuaris del camp (vegeu desglossat de sota), per parlar del tema.

Segons apunten fonts municipals, el recurrent, l'entitat mercantil Mondo Iberica, SA, considera que les condicions relatives a les característiques de la gespa que figuren en el plec de prescripcions tècniques poden restringir la competència i afavorir una determinada marca comercial. A partir d'aquest argument, el recurs intenta establir una relació entre aquesta marca comercial i una persona que havia estat vinculada amb l'empresa a la qual l'Ajuntament de Manresa va encarregar la redacció del projecte tècnic del camp de gespa de la Mion-Puigberenguer.

En concret, el projecte executiu es va encarregar a una empresa externa especialitzada en el sector que el va fer juntament amb el plec de clàusules. Tot plegat ho va validar l'Ajuntament.

L'empresa recurrent va presentar el recurs en matèria de contractació el dia 24 d'agost, però la convocatòria per entregar-ne «s'acabava el 16 d'agost», deia el Govern municipal. Per tant, el recurs va ser presentat fora de termini. Consegüentment, el consistori «ha al·legat com a causa d'inadmissió aquesta extemporaneïtat i està a l'espera que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ho resolgui» Així doncs, ara mateix, la resolució, que no està en mans de l'Ajuntament manresà, tant pot tardar dies com setmanes.

La licitació no va quedar suspesa tot i l'anunci de l'ajornament de les obres del camp de futbol el 31 d'agost passat. Fins al 7 de setembre les empreses interessades van poder presentar ofertes per obtenir l'adjudicació.



Propers passos a seguir

Un cop solucionat el recurs presentat, s'analitzarà i valorarà la documentació de les ofertes que es van presentar i es farà la proposta d'adjudicació, la qual es notificarà a les companyies que hi hagin participat. Aquesta resolució també podrà ser objecte d'un nou recurs especial davant el mateix Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. En el cas que no hi hagi cap altre recurs, es podrà iniciar l'execució de l'obra de la primera fase i la posterior instal·lació de la gespa artificial.

La instal·lació del camp de futbol està previst que es faci en dues fases. La primera contractació, que és la remodelació i preparació del camp -i està valorada en 163.090,81 euros-, es va adjudicar a l'empresa Trade SL, i per a la segona contractació, que té un import de 220.846,88 euros, s'està a l'espera de la resolució del recurs administratiu.

L'Ajuntament manifestava que les obres de la primera fase «podrien començar tal com estava previst, però pel problema burocràtic de la segona contractació, encara no es poden posar en marxa. S'ha de tenir en compte que està previst realitzar les dues actuacions de manera encadenada, i per tant aquest recurs a la segona part del contracte afecta també l'inici de les obres de la primera part», que encara no s'han pogut iniciar, destacava el consistori manresà.



Un camp de futbol desitjat

Fa anys que jugadors i veïns esperen un camp de gespa a la Mion per millorar les condicions del ter-reny de joc, però encara no sembla que arribi el dia perquè comencin les obres. «Ja s'han ajornat tres o quatre vegades», explicava el president del FC Pirinaica, Manuel Artero. «Manresa és la localitat amb menys camps de gespa per nombre de jugadors», afegia. Quan l'actuació es faci realitat, la ciutat disposarà de dos camps municipals de gespa artificial –l'altre és l'estadi de futbol del Congost–, i tres si es té en compte el camp del Gimnàstic Park, que és de propietat privada.