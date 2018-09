Ampans presideix una nova plataforma per impulsar la innovació en el sector social

Un conjunt d'entitats, persones i empreses vinculades al món social, entre les quals Ampans, han creat iSocial, una fundació dedicada a impulsar la innovació al sector dels serveis socials. La nova fundació que presideix Montse Cervera, membre de l'equip directiu d'Ampans, pretén cobrir el buit existent en aquest àmbit a Catalunya, amb l'objectiu de contribuir a millorar i fer avançar el sistema de benestar.

iSocial neix de la convicció que el sistema de benestar a Catalunya necessita innovar per poder seguir garantint el seu impacte transformador sobre tota la societat i sobre les persones i les comunitats més vulnerables. El sector de serveis socials necessita invertir en coneixement per revisar la vigència dels conceptes que fonamenten la seva actuació i per dotar-se d'eines, procediments, nous models i noves pràctiques professionals que siguin capaços de donar una millor resposta a les necessitats socials del present i anticipar-se a les futures.

Entre les activitats que la fundació iSocial posarà en marxa en una primera fase en destaca el primer curs de Postgrau a Catalunya dedicat a la innovació en el sector dels serveis socials, en col·laboració amb l'Escola de Treball Social de la UB i el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya; projectes en el camp del big data aplicat als serveis socials; i activitats de recerca sobre la soledat no desitjada en àrees urbanes i l'ocupabilitat de col·lectius sense opcions d'inserció laboral. Les seves propostes s'adrecen principalment a ajuntaments, entitats del tercer sector i professionals del sector social.

Entre els impulsors d'iSocial hi ha entitats del tercer sector, experts universitaris, professionals del sector tecnològic, i persones amb una llarga trajectòria en l'àmbit de l'atenció social. La fundació també compta amb un Fòrum de Col·laboradors en què hi participen empreses TIC, universitats, centres de recerca, col·legis professionals i institucions vinculades al sector social.