La crema del ninot a la plaça Major es tornarà a fer després de 64 anys

D'aquelles festes en queda, per exemple, la Pubilla, una de les dues gegantes de la ciutat. A mitjan anys 50 les celebracions es van acabar a causa dels problemes que van tenir els organitzadors amb les autoritats d'aquell moment: multes, advertències, detencions i investigacions per associació il·lícita. El ja desaparegut metge i activista social i polític Simeó Selga recordava que «aquí es va acabar la celebració popular. L'esperit, però, de supervivència del manresanisme i catalanisme havia quedat palès».

Segons Aligué, l'espectacle del Gremi de Sant Lluc és una forma de recuperar una festa a Manresa i fer memòria de la que es va perdre. La idea no és que es repeteixi cada any perquè «suposa un sobreesforç per al col·legi. Però potser sí que es podria celebrar d'una forma regular».

L'acte del 20 d'octubre també tindrà, com aleshores, un ninot que es cremarà a la plaça Major. En aquesta ocasió serà un vaixell on es farà al·lusió a la sanitat i a la cultura. La festa començarà a les 6 de la tarda amb una narració audiovisual i a partir d'aquí se seguirà un guió semblant a l'espectacle original. Hi haurà els Armats, la pubilla, l'actuació d'esbarts, exhibició de sardanes, els Goigs de Sant Lluc interpretats per l'Orfeó Manresà, la crema del ninot que anirà a càrrec de Xàldiga, un concurs de dibuix infantil, xocolatada i concert de gralles. Igual que es feia aleshores. També es compta amb alguns patrocinadors hereus dels qui col·laboraven amb l'espectacle. D'altres ja no existeixen.

El dia abans, vigília de Sant Lluc, la delegació al Bages del Col·legi de Metges celebrarà la festivitat de la seva patronímica en un acte on es lliurarà la Beca Bages al Metge Jove; el premi Bages de ciències mèdiques; el premi d'història de la medicina catalana Oleguer Miró i el premi Metge Bagenc 2018 en reconeixement a un professional referent per als seus companys i pacients.