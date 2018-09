El curs escolar arrenca a les comarques centrals amb més de 72.500 alumnes i 450 professors nous

Les sirenes anuncien aquest dimecres al matí l´entrada al nou curs per a 72.679 alumnes de la Catalunya Central

Les sirenes anuncien aquest dimecres al matí l´entrada al nou curs per a 72.679 alumnes de la Catalunya Central ACN

El curs escolar 2018-2019 arrenca aquest dimarts a les comarques centrals amb un total de 72.697 alumnes a l'etapa escolar obligatòria. Es tracta d'una xifra lleugerament superior a la del curs passat (754 alumnes nous), ja que s'han incrementat un 7% els alumnes d'educació secundària. Tot i això, seguint la tendència de l'any passat ha disminuït la xifra d'alumnes de primària (un 1,6% menys).

Pel que fa al personal docent també s'incrementa i hi haurà un total de 6.037 professors, 453 més que el curs passat. Els alumnes de l'Institut Serra de Noet de Berga hauran d'esperar fins al Nadal per inaugurar les noves instal·lacions. Enguany s'han instal·lat 13 instal·lacions modulars noves i en total a la Catalunya Central n'hi haurà 154.

Nervis, motxilles, llibres i retrobaments d'amics. Les sirenes anuncien aquest dimecres al matí l'entrada al nou curs 2018-2019 per a 72.679 alumnes de la Catalunya Central. D'aquests, 14.798 corresponen a l'etapa d'Infantil; 34.677 a Primària; i 23.222 a Secundària.

El curs 2018-2019 també comptarà amb un increment de docents i es passarà dels 5.584 el curs passat als 6.037 actuals. Alhora també hi ha un increment significatiu dels llocs de treball amb un perfil professional concret, que es passa dels 187 als 280 (un increment global del 49,7%).



13 instal·lacions modulars i dues construccions noves

Aquest curs la Catalunya Central tindrà un total de 13 instal·lacions modulars noves. Cinc d'aquestes seran a escoles ( (una a l'escola La Flama i quatre a Les Bases de Manresa), dues a l'Institut Escola Marta Mata de Torelló i sis es col·locaran en Instituts (Pere Barnils de Centelles, Institut de Gurb, Institut d'Auro de Santpedor, Institut Badia i Margarit d'Igualada i Institut del Ter de Manlleu). A banda, s'han retirat cinc instal·lacions modulars. En total, les comarques centrals tindran aquest curs 154 mòduls, ja sigui per a aules o altres usos.

Aquest curs també es posaran en marxa dues noves construccions: l'Institut Serra de Noet de Berga i l'ampliació de l'Escola Gironella de Gironella. En el cas de Gironella les obres ja estan finalitzades i els alumnes ja han pogut entrar al nou centre aquest dimecres. Per contra, els alumnes del Serra de Noet de Berga no podran entrar a les noves instal·lacions fins les vacances de Nadal, ja que les obres encara no estan finalitzades.



Batxillerat i Formació Professional

Els alumnes de Batxillerat i Formació Professional no començaran el curs fins el dia 14 de setembre. En el cas del Batxillerat, amb les dades provisionals de preinscripció, també s'observa un increment respecte el curs passat i hi haurà un total de 6.252 alumnes, mentre que el curs passat en van ser 5.881.

Quant als cicles formatius de grau mitjà, els centres públics han registrat un total de 125 grups, mentre que els centres concertats 49. En el cas dels cicles formatius de grau superior, les inscripcions als centres públics han estat de 125 grups, mentre que als concertats de 29 grups. El curs 2018-2019 comptarà a les comarques centrals amb dos nous cicles formatius de Grau Mitjà, el de Carrosseria a l'Institut Lacetània de Manresa i el de Mecanització a l'Institut de Vic.

De Cicles formatius de Grau Superior n'hi haurà tres de nous: el de Direcció de Cuina a l'Institut de Tona; el de Condicionament Físic a l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada; i el d'Educació Infantil a l'Institut Francesc Ribalta de Solsona.