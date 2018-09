El Fora Stocks d'estiu omplirà diumenge el carrer Abat Oliba de Manresa

Diumenge, d'11 del matí a 8 de la tarda, torna el Firastiu de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC) al carrer d'Abat Oliba de Manresa amb una trentena de comerços que oferiran a preus de liquidació roba de final de temporada, complements i productes de la llar, a banda de serveis i hi haurà tres concessionàries amb vehicles d'ocasió.

En aquesta nova edició s'ha mantingut la decisió que el Firastiu no es porti a terme el primer cap de setmana de setembre per evitar calorades que restin públic i, també, la coincidència amb altres propostes.

L'edició d'enguany, que renova imatge, comptarà amb exposició i venda de moda, parament de la llar, automoció i serveis diversos. Hi haurà inflable infantil, música i animació i un espai d'ensinistrament de gossos.



Jugadors del Baxi

Per tercera edició participa al certamen Dog Educat amb la demostració d'agility amb gossos a la zona de gespa. Els amos de mascotes que ho desitgin podran anar a l'espai reservat per a Dog Educat i amb la seva mascota rebran les indicacions d'ensinistradors per poder gaudir més de l'animal.

Altres atractius són les actuacions de Cheerleaders del Bàsquet Manresa, d'11 del matí a 12 del migdia; la visita de la mascota del Bàsquet Manresa, el Llumet, amb la seva nova imatge; i la presència de jugadors del Baxi Manresa de 12 a 1 del migdia i, també, durant la tarda.



Ball, màgia

No faltaran mags que actuaran per promocionar el festival de màgia, de 12 a 1 del migdia i Swing Manresa que de 7 a 8 de la tarda oferirà una exhibició a càrrec d'un ballarí amb tres parelles de diferents edats.