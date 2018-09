Manresa inicia el curs escolar amb la incorporació de la nova escola Les Bases

Tret de sortida, aquest dimecres 12 de setembre, al curs escolar 2018-2019. Avui han començat les classes en molts centres educatius de tot Catalunya, en concret en els que imparteixen el segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria. Els alumnes de Batxillerat i Formació Professional no començaran el curs fins al dia 14. A Manresa, la principal novetat d'aquest curs és la incorporació de la nova escola Les Bases a l'oferta formativa. S'hi cursaran P3, P4, P5 i primer curs de Primària.

El centre existeix des del 2015, però fins ara s'ubicava a l'edifici FUB2, antic Centre Tecnològic de Manresa (CTM). A partir d'aquest any els infants que s'inscriguin i matriculin a Les Bases estudiaran a les noves instal·lacions que s'han adequat en un solar a la zona universitària, just davant del McDonald's.

És en aquest terreny on inicialment s'havia de traslladar l'escola La Flama (a Pineda de Bages però adscrita a Manresa), amb una inversió aprovada per la Generalitat de més de 5,5 milions d'euros. El novembre del 2016, però, es va fer públic que l'escola que es construiria en aquest espai no seria La Flama, sinó Les Bases. Segons va justificar el govern municipal aleshores, el canvi de centre quedava justificat pel "context econòmic que requereix rendibilitzar molt les inversions" i també per les inversions de millora que s'havien realitzat els darrers anys a La Flama.

L'espai és de propietat municipal i té més de 6.000 metres quadrats, i és aquí on tard o d'hora s'haurà de construir l'edifici escolar definitiu.

Les obres s'han realitzat durant els mesos d'estiu. Es van iniciar el mes d'agost i han consistit a adequar el terreny per instal·lar-hi quatre mòduls prefabricats, que són "d'última generació", segons fonts d'Ensenyament, perquè disposen de sistema de climatització, finestres més grans i són més espaiosos que els tradicionals. La setmana passada encara no havien finalitzat les obres, tal com ja va avançar aquest diari, però la direcció preveia tenir-ho tot a punt per a l'inici del curs, avui.

I així ha estat. Els més petits de casa s'esperaven a primera hora amb els seus pares a les portes de la nova escola manresana per començar el curs. Es respiraven els habituals nervis del primer dia, però la majoria dels infants i també les famílies estaven contents de poder estrenar escola. Aquest migdia, de 3 a 4, el centre oferirà una jornada de portes obertes a veïns, famílies o qualsevol persona que estigui interessada a conèixer el centre.

Segons han informat fonts de l'Ajuntament de Manresa a Regió7, l'inici de curs s'ha fet amb normalitat a totes les escoles i instituts de la ciutat i no s'ha registrat cap incidència destacable.