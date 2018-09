A Manresa pugen més l'estelada perquè els ultres no hi arribin

Una estelada de quatre metres de llargada va presidir, ahir, la plaça de l'Onze de Setembre de Manresa. És la que llueix per la Diada des del 2013. Operaris de l'Ajuntament la van hissar abans de les 8 del matí. Al vespre, la canviarien per la de mida petita que hi ha sempre, de dos metres de llargada. La que van posar ahir, però, era nova perquè l'anterior la van robar per quarta vegada la nit de dimecres a dijous.

Al vespre, per evitar que algun brètol despengés l'estelada petita per cinquena vegada, els operaris tenien previst posar una extensió al pal que la sustenta perquè quedés més amunt. Sospiten que els darrers cops que l'han tret ho han fet amb una escala, tenint en compte que el greix amb què van untar el pal a la primeria per evitar que algú la tragués enfilant-se al pal està intacte. Fonts municipals van explicar que hi hauria vigilància policial tot el dia per evitar que algú la despengés. Cada estelada petita costa 70 euros.

Penjar l'estelada va ser el primer que es va fer per guarnir la plaça de cara a la celebració de la Diada. Ja és habitual que aquest dia, a primera hora, es canviï la bandera que penja habitualment del pal per una de dimensions més grans. Aquesta vegada, però, la situació era excepcional, perquè l'estelada de la plaça de l'Onze de Setembre ha protagonitzat diverses anades i vingudes al llarg de l'estiu a causa dels ultres que l'han arrencat.

Més d'un metre de llarg

Per evitar que algú la torni a retirar, l'Ajuntament preveia col·locar al capdamunt del pal un suport de més d'un metre de llargada que permetrà alçar la bandera més amunt de l'habitual. Els tècnics municipals responsables van explicar que d'aquesta manera s'intentava evitar que algú pugui treure-la ajudat per una escala, tal com intuïen que s'ha fet fins ara tenint en compte el tema del greix que van posar al pal.

La nit de dimecres a dijous de la setmana passada va ser la quarta vegada que algú va retirar l'estelada. A mitjan juliol qui la va treure per primer cop va ser l'ultra bagenc Raúl Macià, a qui l'Ajuntament va denunciar al jutjat de guàrdia per veure si aquesta conducta podria incórrer en algun tipus d'infracció penal. El mateix Macià la va tornar a arrencar de la plaça el diumenge 29 de juliol a la tarda. En aquesta ocasió l'havien recol·locat membres dels CDR juntament amb una senyera, i només arribava fins a mig pal.

El 7 de setembre, l'Ajuntament va reposar l'estelada, que algú havia tret del pal on està penjada la nit del 29 d'agost. El diumenge 2 de setembre el CDR va organitzar a la plaça un acte que va consistir a penjar set estelades més als fanals que hi ha a l'indret. La setmana passada, després que uns desconeguts arranquessin de nou la bandera, l'Ajuntament va informar que la penjaria de nou abans de la Diada, però no va especificar quan. Finalment, es va esperar a darrera hora per fer-ho.