Manresa recuperarà la festa de Sant Lluc que es feia durant la postguerra

Entre el 1946 i el 1954, en període de postguerra i plena dictadura franquista, metges i artistes de Manresa van aportar una alenada d'aire fresc a la ciutat amb l'organització d'activitats culturals i lúdiques en un context extremadament difícil.

Agrupats dins el Gremi de Sant Lluc, van organitzar celebracions com la dels Reis d'Orient, els armats de Setmana Santa, representacions teatrals i, sobretot, la festivitat de Sant Lluc. Tot un seguit d'activitats que culminaven amb la crema d'un ninot a l'estil de les falles, a la plaça Major. Ara la delegació al Bages del Col·legi de Metges de Barcelona s'ha proposat recuperar la celebració. Però sense el salconduit personal que feia falta aleshores per desplaçar-se i sense els carnets de racionament que hi havia.

L'espectacle del Gremi de Sant Lluc, el del segle XXI, reneixerà el pròxim 20 d'octubre, 72 anys després del primer. El president de la delegació al Bages del Col·legi de Metges, Jordi Aligué, ha explicat a Regió7 que la iniciativa va sorgir de la nova junta de la delegació, que s'ha renovat fa poc, i coincidint amb la designació de Manresa com a Capital de la Cultura Catalana. En aquest context «es va plantejar la idea de fer alguna cosa com a Col·legi de Metges per la ciutat». I es va pensar en l'espectacle de Sant Lluc com una forma de fer un «homenatge a aquella època i a la gent que va dedicar els seus esforços perquè es pogués fer la festa».