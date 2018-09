El curs arrenca a Manresa amb 11.000 alumnes i el nou emplaçament de l'escola Les Bases

El curs escolar 2018-2019 ha arrencat avui amb normalitat als centres educatius de la ciutat Manresa. Un total de 10.944 alumnes, 7.350 a infantil i primària, i 3.594 a secundària, inicien un nou curs que té com a principal novetat l'estrena de l'emplaçament definitiu de l'escola Les Bases que funcionarà amb mòduls.

Així mateix, l'Ajuntament de Manresa, durant l'estiu, també han enllestit diversos treballs que han consistit en les millores dels accessos i escomeses de l'escola Les Bases, a les pistes poliesportives de l'institut Manresa Sis i de les escoles Muntanya del Drac i Renaixença; com també millores a les teulades de l'escola Sant Ignasi i millores de manteniment a la llar d'infants La Llum.

Les novetats d'aquest nou curs han estat presentades aquest migdia per la regidora d'Ensenyament i Universitats de l'Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich.

La regidora ha valorat de forma "positiva" l'inici de curs en la qual destaca "l'arrencada de la nova escola Les Bases així com les diferents millores realitzades durant l'estiu als equipaments". Rosich ha recordat que les úniques incidències del nou curs és l'endarreriment un dia de l'inici de curs a l'Institut Sis, que ja es va acordar així amb el departament, i la finalització d'algunes millores a l'entorn de la nova escola Les Bases. La regidora ha explicat que aquest retard "ha estat l'aplicació del 155 per part del govern estatal que ha fet endarrerir la signatura de licitacions d'obres previstes".

Mercè Rosich també ha subratllat la importància aquest curs de "la matrícula viva de famílies que han arribat darrerament a la ciutat i tenen necessitats d'escolarització". En aquest sentit, la regidora ha explicat que dilluns passat "encara es va aprovar la matriculació de 210 alumnes nous". Tot i això, la regidora ha afirmat que "les escoles de la ciutat tenen capacitat per encabir totes les demandes" i ha afegit que "en els cursos de 3r de primària i 3r d'ESO són els cursos que tenen les ràtios més altes".

La regidora també ha informat que en aquest curs estan cobertes totes les places de llars d'infants municipals i només queden places vacants en les llars municipals de la Generalitat. Així mateix Rosich ha ressaltat l'augment de matriculacions al Conservatori de Música.

Dades de matricula a primària:



Alumnes matriculats al 2n Cicle d'Educació Infantil (3- 6 anys): 2.251 alumnes, 734 dels quals matriculats a P3.

Alumnes matriculats a primària (6-12 anys): 5.099 alumnes

Dades d'ESO (12-16 anys):



Alumnes matriculats: 3.594 alumnes, dels quals 911 són alumnes de 1r ESO

Xifres de matriculació a l'Escola d'Art i Conservatori de Música:



A l'Escola d'Art, la xifra d'alumnes matriculats a Cicles Formatius i curs pont per a aquest curs 2018-19 és de 109. També hi ha, fins ara, un total de 48 alumnes matriculats a tallers d'arts plàstiques i disseny, si bé la matricula actualment està oberta.

Pel que fa al Conservatori, actualment el nombre d'alumnes matriculats a l'Escola de Música és de 472, i s'hi han d'afegir 125 alumnes més que participen en projectes externs en escoles de primària.

A l'Escola de Música la matricula està oberta i durant aquest mes de setembre s'estan realitzant matricules.

Finalment, la xifra d'alumnes matriculats a Grau Professional del Conservatori és de 186.

Llars d'infants públiques

A data 10 de setembre el nombre d'alumnes matriculats a les llars d'infants municipals és de 274 infants. En el conjunt de llars d'infants públiques hi ha a data d'avui un total de 46 places vacants (6 a les municipals i 40 a les de la Generalitat), si bé es preveu omplir la majoria amb les demandes de les nombroses famílies que s'estan atenent durant aquests primers dies de setembre. La llista d'espera continuarà oberta per a noves inscripcions de famílies interessades per si durant el curs queden encara algunes vacants.



Escola Les Bases

El centre educatiu escola Les Bases es va posar en marxa el 2015 i fins el curs passat estava ubicat provisionalment a l'edifici la FUB-2 (abans CTM). A partir d'aquest curs ja està ubicat en el seu emplaçament definitiu en un terreny de més de 6.000 meteres quadrats, al final de l'avinguda Universitària on s'han instal·lat amb quatre mòduls prefabricats per encabiran els cursos de P3, P4, P5 i 1r de primària.



Obres d'adequació i reforma en centres escolars de la ciutat

Durant les vacances escolars l'Ajuntament ha dut a terme una sèrie d'obres en les escoles de primària que han suposat una despesa aproximada de 140.000 €.

Les actuacions realitzades més destacades han estat: