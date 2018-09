Canvis d'horaris inesperats i «fantasma» confonen els usuaris de Monbus

L'empresa Monbus, que cobreix el trajecte amb autobús de Manresa a Barcelona –i viceversa– dins la xarxa Exprés.cat de la Generalitat, ha tornat a generar queixes per part dels usuaris. Aquesta vegada no ha estat perquè el xofer s'hagi perdut i l'hagin hagut de guiar els viatgers, sinó per un tema d'horaris. En primer lloc, perquè ha anunciat l'entrada en vigor dels horaris dos cops en dotze dies, tot i ser els mateixos, amb la confusió que això genera. També, perquè en un viatge, ahir al matí, el xofer va sortir a una hora diferent de la de la graella que l'empresa té a disposició dels clients via Internet i també a les seves marquesines.

Les persones que vulguin saber els horaris de Monbus per a la línia d'anada i tornada Manresa-Barcelona i Olesa de Montserrat-Barcelona trobaran a Internet que hi ha tres graelles diferents. Una vigent des de l'11 de juliol del 2018, una altra des de l'1 de setembre del 2018 i una tercera des del 12 de setembre del 2018, ahir. Entre les dues últimes no hi ha cap diferència. Només la llegenda que hi posa a sota, «vigents a partir de...». Sí que hi ha diferències entre les dues de setembre i la del juliol, tot i que, segons ha explicat l'empresa, consultada per aquest diari, «no són canvis en els horaris sinó correccions en el temps de destinació». Tot i el que afirma Monbus, en el sentit que els canvis no afecten l'horari de capçalera, en alguns hi ha hagut canvis a la sortida i no a l'arribada...

Per acabar-ho d'adobar, ahir l'empresa va viure un nou poltergeist. El va explicar a Regió7 un usuari que el juliol passat ja va viure com la xofer es perdia a Bufalvent i, en arribar a Barcelona, es perdia un altre cop, fins al punt d'anar en direcció cap a Sant Cugat i, novament a Barcelona, va haver de refiar-se dels passatgers per fer les parades perquè les desconeixia. Ahir, el que va succeir és que el bus que surt cada dia a les 8 del matí de la Ronda Universitat en direcció Manresa ho va fer un quart d'hora més tard, a 1/4 de 9.

Quant els passatgers, estranyats, li ho van demanar al xofer, aquest els va dir que l'empresa havia canviat aquest horari i fins i tot els va ensenyar una graella que duia al mòbil on es veia la modificació. Devia ser l'únic que el tenia perquè no surt enlloc més. Preguntada sobre aquest horari fantasma, l'empresa va ser incapaç de donar cap explicació de què havia succeït i va insistir que aquest servei en concret no ha canviat d'horari i és a les 8 com ha estat sempre.