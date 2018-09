El científic manresà Pere Joan Cardona forma part del Consell Assessor de Salut de la consellera Vergés

La consellera de Salut, la igualadina Alba Vergés, ha presidit aquest dijous el ple de constitució del Consell Assessor de Salut d'aquesta legislatura. L' òrgan, format per professionals de prestigi de l'àmbit sanitari, de la medicina, de les ciències de la salut, socials i econòmiques, té per objectiu proporcionar a la consellera un assessorament per definir el model sanitari de Catalunya pels pròxims anys d'acord amb les necessitats socials i demogràfiques, els canvis tecnològics i la sostenibilitat.

El nou Consell Assessor està presidit per Manel Balcells, Doctor en Medicina i titular en gestió sanitària. Actualment és també director del CMITI i comissionat de Salut de Leitat Tecnològic i membre del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i Progrés de la Sanitat. La secretària del Consell és la infermera, especialista en llevadora, Maria Cristina Martínez. L'òrgan compta també amb 9 vocals entre els quals hi ha el manresà Pere Joan Cardona. La resta del consell l'integren: David Elvira, Núria Terribas, Carme Borrell, Alícia Granados, Joan Lluís Borràs, Ramón Pujol, Pere Joan Cardona, Xavier Bonfill i Helena Ris.

Per la consellera de Salut, Alba Vergés, "l'òrgan ha de permetre repensar i reorientar quin és el model que volem en el futur d'acord amb les necessitats i canvis socials, demogràfics i tecnològics dels propers 20 anys". A més per Vergés, "el Consell ha de permetre una reflexió serena, allunyada del dia a dia de la conselleria, i per tant, una eina que ens pot ajudar com a país per tenir el futur sanitari ben pensat i planificat".

Per la seva part, el president del Consell Assessor, Manel Balcells, assegura que estar al capdavant d'aquest òrgan és "una tasca engrescadora", i que treballaran "per actuar com a nucli de pensament del model necessari pels propers anys. Creiem que podem contribuir a donar resposta als reptes del sistema i constituir les bases de com s'ha de construir aquest model que ha de donar una resposta adequada a tota la ciutadania".

Pere Joan Cardona és Doctor en Medicina, investigador biomèdic, especialitzat en la tuberculosi, sobre la qual ha dirigit més de 20 projectes nacionals i internacionals. És professor agregat de la UAB i dirigeix la Unitat de Tuberculosi Experimental de l'Institut Germans Trias i Pujol de Badalona des de 2002.