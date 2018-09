Les famílies, contentes amb la nova escola Les Bases tot i el pati per acabar

«És gran, no ho semblava pas des de fora», deia una de les àvies amb un cotxet que ahir a la tarda va participar en la jornada de portes obertes de les noves instal·lacions de l´escola Les Bases, en cargoleres. Es va haver de fer més d´una vegada el circuit per les aules perquè hi arribaven encuriosits, la majoria familiars o veïns, que volien veure com havien quedat per dins els nous mòduls prefabricats del barri. No semblava que el 12 de setembre les obres de les cargoleres estarien a punt per iniciar les classes, però es va poder començar el curs, tot i que l´entorn dels mòduls encara està per enllestir. De moment, hi ha un petit terreny on els infants tenen una zona d´esbarjo, que és conjunta per a les quatre classes de l´escola, que de moment són des de P3 fins a 1r de primària.

«Les aules de dins han quedat bastant bé», deia Alba Sáez, una de les mares de l´escola. «La meva filla, però, m´ha dit que gairebé no han pogut jugar al pati, és petit per a tots els infants que hi ha», asse-nyalava. L´espai no és l´únic que trobaven a faltar els pares i mares que acompanyaven els infants a l´escola al migdia a ple sol. «Tampoc no hi ha gaires arbres ni ombres», apuntava una altra mare.

Malgrat les tanques i excavadores, en general les famílies estaven molt contentes de com havia quedat l´escola per dins. «És molt àmplia i el terra està molt bé», ressaltava una de les àvies mentre visitaven els passadissos omplerts de jocs simbòlics i motxilles.

La feina de l´equip de mestres també va ser un aspecte que van agrair molt les famílies. «Tot això ha estat possible gràcies a ells i elles, que durant els últims dies han estat treballant molt perquè es pogués començar el curs», destacava Sara Sellarès, mare d´un infant. «Vam treballar des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre aquests últims dies, inclòs el cap de setmana», manifestava la directora de Les Bases, Eva Cunill. «Tothom ha respost molt bé».

De moment, les cargoleres tenen una aula de sobres per acollir els alumnes que l´any que ve faran 2n de primària, llavors «representa que hauran de posar mòduls nous i allargar la part del fons pel passadís», explicava Cunill.