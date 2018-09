L'Ajuntament de Manresa ofereix 740 places perquè la gent gran faci esport

Aquesta setmana s´ha iniciat el programa MES (Manresa, Esport i Salut) que és un conjunt d´activitats físiques adreçades a adults i gent gran que gestiona la regidoria d´Esports de l´Ajuntament de Manresa i que consta d´un programa de sessions dirigides de gimnàstica, caminades setmanals de marxa nòrdica, Pas a Pas fent Salut, i activitats als parcs urbans de salut de la ciutat.

Les primeres activitats que s´han dut a terme han estat les sessions dirigides de Gimnàstica de Manteniment i de Gimnàstica Dolça, que es fa en diferents franges horàries i instal·lacions dispersades per la ciutat, com són el Pavelló del Pujolet, l´escola La Font, l´escola Renaixença, l´Ateneu les Bases, el Casal Cívic de la Font, el Casals de la Gent Gran de la Balconada i a les associacions de veïns de Valldaura, Sant Pau i Pujada Roja.

Aquest curs s´ofereixen un total de 740 places, de les quals encara queden algunes de lliures (un 20%). Les persones interessades poden s´hi poden inscriure trucant al 010.

A més, el preu públic del programa està subjectes a la tarifació social i preveu una reducció de la quota, que és de 116€ per a tot el curs, en funció del nivell d´ingressos anuals de la unitat familiar que no superi els barems fixats anualment. En aquest sentit el curs passat un total de 84 persones van poder acollir-se a aquesta tarifació social.



Pas a Pas fent Salut



A partir del 5 d´octubre i com cada divendres a les 9.15 hores, engegarà el Pas a Pas fent Salut, que és una activitat de marxa nòrdica per a gent gran guiada per un monitor amb una durada aproximada de 2 hores recorrent una distància total d´entre 4 i 10 km. Pels usuaris que no disposin de pals, l´ajuntament en té a disposició de préstec fins esgotar existències. Les inscripcions també estan obertes al 010.

Igulament, els usuaris del Pas a Pas fent Salut podran participar a les passejades d´intercanvi a d´altres municipis dins del marc del programa de la Diputació de Barcelona Cicle de passejades "A cent cap els cent" (calendari a determinar amb 3 intercanvis, una caminada a Manresa i la festa de cloenda).

Per últim, la primera setmana d´octubre es reprendran les dinamitzacions de tardor dels Parcs Urbans de Salut, que són uns aparells a l´aire lliure constituïts per diferents mòduls d´activitat que permeten treballar les capacitats físiques i sensorials per mantenir la forma física realitzant-hi diferents exercicis.

Aquesta activitat és gratuïta i no cal d´inscripció prèvia, només s´ha d´anar al parc on es realitza: els dilluns és al Parc Ramon Estrada (Escodines), els dimecres al parc del Museu de la Tècnica i/o els dijous al Parc del CAP de la Sagrada Família. Sempre al mateix horari, a les 10.45 h, i fins el 21 de desembre.