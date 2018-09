L'estelada robada quatre cops ja oneja més amunt

La plaça de l'Onze de Setembre va recuperar el vespre de la Diada l'estelada que hi oneja durant tot l'any. Com va informar, ahir, aquest diari, des de dimarts oneja més amunt del que és habitual per evitar que la tornin a robar els ultres o algun brètol pujant amb una escala fins al capdamunt. Amb aquest objectiu, els tècnics de l'Ajuntament que la van reposar han afegit a dalt de tot un pal extensible, de tal manera que la bandera és un metre més amunt que fins ara. Aquest estiu ja se l'han endut en quatre ocasions.