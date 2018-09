Manresa, ciutat indiscutiblement convergent a les urnes des del 1977

Una anàlisi dels resultats de totes les eleccions celebrades després de la recuperació de la democràcia dona com a resultat que una força política, Convergència, ha estat la reina indiscutible de les urnes.

Encara que amb diferents formats –com a coalició amb Unió, només CDC, Democràcia i Llibertat, i Junts per Catalunya– els polítics convergents han obtingut el suport dels manresans a les urnes en 30 ocasions. I en una altra van assolir la victòria junt amb Esquerra amb la marca Junts pel Sí.

Esquerra, per la seva part, només ha obtingut una victòria electoral en solitari, a les generals del 2016. La tercera força política que ha guanyat eleccions a Manresa –la segona en nombre de victòries– és el PSC, amb 10.

La resta de forces no saben el que és guanyar a Manresa. Només tres forces polítiques han obtingut victòries electorals des del 1977 i la que s'hi ha imposat tres de cada quatre vegades és CiU o els seus hereus.

De les 30 victòries convergents, 11 han estat a les eleccions al Parlament de Catalunya, 8 a les generals, 6 a les municipals i 5 a les europees. De les 10 socialistes, 4 han estat a les generals, 4 a les municipals i 2 a les europees.

Aquests resultats són molt significatius. Mostren que els socialistes no han guanyat mai en uns comicis al Parlament de Catalunya. Però que de les seves 10 victòries a Manresa, 4 han estat a les municipals, mentre que de les 30 victòries convergents, 6 han estat a les municipals.

En la política de proximitat els socialistes han aconseguit bons resultats, i si això s'afegeix els pactes establerts per assolir l'alcaldia de la ciutat encara que no fossin el partit més votat, s'explica que a nivell d'alcaldia Manresa hagi tingut més anys alcalde socialista que convergent.

Ara, les tornes han canviat, els socialistes no guanyen cap eleccions a la capital del Bages des del 2009 i Convergència governa en coalició amb Esquerra, una formació que va ser clau per configurar les majories liderades per alcalde socialista entre el 1995 i el 2011.

Així que Convergència no té només el millor currículum electoral com a força més votada, sinó que governa amb una oposició mínima, perquè la principal alternativa és dins l'executiu i les altres forces polítiques no han suposat un ròssec significatiu de l'acció política que lidera.