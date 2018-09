Manresa obre el curs amb 11.000 alumnes i dos centres educatius encara en obres

Ahir al matí gairebé 11.000 infants i joves van començar les classes a Manresa amb les motxilles carregades. Molts d'ells ho feien amb un somriure d'orella a orella, sobretot els petits, ja que tenien ganes de reunir-se amb els seus amics per explicar les aventures de l'estiu. La normalitat, però, no va regnar en tots els centres.

La nova escola Les Bases, que funciona amb mòduls prefabricats, va iniciar el curs encara sense el pati acabat. Després d'estar durant 3 cursos ubicats provisionalment a l'edifici de la FUB-2 (abans CTM), finalment, l'any passat, se'ls va trobar un emplaçament definitiu davant del McDonalds de la zona universitària. La regidora d'Ensenyament, Mercè Rosich, va destacar, ahir, que «les obres van anar molt endarrerides a causa de l'aplicació de l'article 155, que va paralitzar molts processos».



Sense classes el primer dia



Hi va haver un altre centre escolar també molt afectat pel retard de les obres. És el cas de l'institut Manresa Sis del Xup, que es va posar en funcionament el curs anterior, i enguany ofereix 1r i 2n d'ESO. Les classes ahir no es van poder començar i els alumnes han iniciat el període escolar avui. Rosich apuntava que «ha estat un fet excepcional marcat pel departament d'Ensenyament de la Generalitat. Com que hi havia un nou curs, s'han hagut de fer obres per ampliar l'espai», remarcava la regidora.



Treball conjunt



Els paletes no són els únics que han treballat per acabar les millores a temps. Anna Beltran és l'àvia de dos nens que van a l'escola i a l'institut del Xup. Ahir al matí va anar a portar el petit, que ells sí que ja han començat les classes, i va veure que «encara estaven treballant a l'institut, hi entraven mobiliari», apuntava. «No sé quantes hores han fet els professors aquests dies, però avui es veien molt enfeinats», afegia Beltran. La setmana passada, les famílies i, fins i tot els més joves, també van posar-hi el coll. «Vam ajudar a pintar, muntar i entapissar mobles... També vam anar amb una furgoneta per portar estanteries i fusta, ja que el departament hi posa les taules i cadires», deia Beltran.



Més millores durant l'estiu



Durant els mesos d'estiu s'han fet millores en més centres escolars, les quals ja estan acabades i no han afectat l'inici del curs.

D'una banda, s'ha millorat l'asfalt del pati de l'escola Renaixença i les pistes poliesportives de l'institut Manresa Sis i de l'escola Muntanya del Dac. A més a més, també s'ha enllestit la teulada de l'escola Sant Ignasi i el manteniment de la llar d'infants La Llum.

Així doncs, un total de 7.350 alumnes a infantil i primària, i 3.594 a secundària, van iniciar el curs 2018-2019 a les aules.