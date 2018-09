Treballs del gas i de l'aigua a la via pública

L'empresa Nedgia Catalunya SA iniciarà, avui, els treballs de canalització soterrada d'una escomesa de gas natural al carrer de Josep Guitart núm. 1. Es prohibirà l'estacionament en l'àmbit d'afectació de les obres, que és previst que durin tres setmanes. D'altra banda, dimarts Aigües de Manresa va iniciar les obres per a la reposició de dues vàlvules de sectorització de la xarxa d'aigua potable al passeig de Pere III 1 i 2-4, respectivament. No hi ha afectacions i han de durar quatre dies.