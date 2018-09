L'Associació de Veïns del Barri Antic fa costat a l'Ajuntament amb les fotomultes

L´Ajuntament de Manresa té el «ple suport» de l´Associació de Veïns del Barri Antic per ampliar el tram de la càmera de fotomultes situada al carrer de Sobrerroca xamfrà amb el passatge dels Amics fins al principi del vial per tal d´impedir el trànsit de vehicles i ampliar la zona de vianants al

La proposta, que es va anunciar aquest estiu, va trobar una forta oposició dels comerciants. Finalment, el consistori es va fer enrere i, de moment, tot s'ha mantingut igual, però la voluntat de fer zona de vianants el barri vell és una de les fites de l'Ajuntament.

«No es poden comparar els cotxes amb els nens i nenes jugant pels carrers», afirma la presidenta de l'Associació de Veïns del Barri Antic, Anna Martínez. «Volem un barri per a les persones», i moure l'aparell de lloc per impedir-hi el pas de vehicles era un fet que «estava previst», explica.



Camp de futbol al barri



Sembla inevitable, però, que el carrer de Sobrerroca i, conseqüentment, el carrer i la plaça del Carme siguin, a la llarga, vials de vianants. Fa dos mesos, l'Ajuntament va signar un acord per transformar l'aparcament de la Milcentenari en un camp de futbol, una iniciativa que feia anys que s'estudiava i que farà desaparèixer les places de pàrquing. Així, ja no tindrà sentit que hi arribin cotxes.

«Els infants han de córrer i, ara, no hi ha places grans al Barri Antic», manifesta Martínez. «Fa molts anys que ja estava estipulat en el pla municipal convertir la plaça de Milcentenari en un espai d'esbarjo per als nens i joves», diu.

La Fundació Johan Cruyff i l'Ajuntament van signar un acord, després de molts anys sobre la taula, per construir el camp de futbol en aquesta plaça de la ciutat amb l'objectiu de promoure l'esport com a eina educativa i de cohesió entre els infants i els joves del barri. «Em miro aquesta nova proposta com un fet positiu que ha de portar més gent al barri», explica Martínez.



Sense un circuit comercial



«Al barri vell han desaparegut moltes botigues i les que hi ha tanquen i obren cada dos per tres», assenyala Emili Martínez, membre de l'associació de veïns. «No s'ha aconseguit crear un circuit comercial», afirma preocupat. «Un cop la gent arriba a la Plana de l'Om, ja no puja per Sant Miquel ni continua pel carrer d'Alfons XII. No hi ha cap recorregut que inciti els vianants a fer-ho».



Diàleg i unió



Justament, el Barri Antic és una de les zones de Manresa amb més associacions i entitats. A més a més de la de veïns, hi ha nombroses associacions de comerciants, caus, esplais, l'Ateneu La Sèquia... «Unes iniciatives no han de trepitjar les unes a les altres, sinó que hem de treballar pel diàleg i la unió», diu la presidenta. «Tots volem un barri millor», conclou.