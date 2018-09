Menors immigrants acollits a l'alberg hi fan destrosses

L'alberg del Carme ha acollit aquest estiu una seixantena de menors immigrants. Hi van arribar el 28 de maig i en van marxar el 17 de juliol, si bé, inicialment, la Generalitat va informar que s'hi estarien fins al setembre. Aquests nois, segons ha pogut confirmar Regió7, van fer destrosses serioses a l'equipament, les quals la Generalitat coneix i no ha volgut concretar, malgrat la insistència d'aquest diari per informar de què va passar i del seu abast, en al·legar que són menors tutelats.

Els fets han estat confirmats directament per l'alberg, que va preferir no dir-ne res i va enviar aquest mitjà a parlar amb la direcció general de Joventut, de la qual depèn. Al seu temps, Joventut va traspassar-ho al departament de Treball, Afers Socials i Famílies, del qual pertany. Per part seva, l'Ajuntament no va voler confirmar ni desmentir els fets, i exposa com a raó que l'alberg depèn de Joventut i que els nois eren tutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, ambdós sota el paraigües del departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El resultat, en resum, un mutisme absolut.

Els nois van arribar a Manresa procedents del Maresme, on tenen el seu alberg de referència, i d'on van haver de marxar temporalment perquè hi havia previstes unes activitats de lleure durant l'estiu, va informar aleshores el departament. Com que no era el cas de l'alberg de Manresa, que a l'agost fins i tot tanca uns dies, els hi van enviar. Es tracta de menors immigrants tutelats per l'administració que han arribat sols i sense cap referència a Catalunya.

Ahir, fonts del departament van confirmar que d'incidents com l'ocorregut a l'alberg de Carme se'n produeixen de manera molt puntual, però no van voler especificar res del que havia passat a Manresa, entenent que va ser un cas puntual i que ja va quedar solucionat. Quan els joves van marxar abans del previst, d'entrada, l'explicació donada per la Generalitat va ser que se'ls havia trobat un altre lloc al Maresme, on ja havien iniciat el seu arrelament.