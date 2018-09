Prop de 2.000 joves fins a l'agost sense cap acompanyament adult

? Entre gener i agost d'aquest any, a Catalunya han arribat 1.944 menors immigrants sols, més de 900 dels quals ho han fet durant l'estiu. El departament de Treball, Afers Socials i Famílies exposa aquestes dades per il·lustrar la complexitat a què ha de fer front. Explica que aquests 1.944 joves són 455 més que els que van arribar en tot el 2017, tenint en compte que encara queden quatre mesos per completar l'any. La xifra del 2017 ja va duplicar la del 2016 i va triplicar la del 2015, segons les mateixes fonts, que informen que per poder atendre aquesta emergència social, des del juny del 2017 fins a l'agost del 2018, s'han creat 1.787 places específiques per atendre'ls.