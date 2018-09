Denuncien que Correus té a Manresa caixes plenes de trameses pendents ja caducades

El sindicat independent SiPcte ha denunciat l'acumulació d'una gran quantitat de trameses a la seu de Correus de Manresa que no han estat repartides quan tocava. El delegat Manuel Aguilella assegura que a la unitat de repartiment hi ha «caixes i caixes» plenes de trameses per repartir que no tenen sortida i estan fora de termini. Posa com a exemple uns fullets per donar sang en un acapte el dia 28 d'agost i vals de descompte per fer la compra caducats. El sindicalista assegura que això és «retenció de correspondència». Segons el sindicat, la situació que s'ha viscut aquest estiu ha estat «molt greu», i encara es manté a causa de «la manca de contractació i la sobreexplotació» que pateix la plantilla de Correus a Manresa i a la comarca.