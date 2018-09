Firastiu oferirà demà animació, exhibicions i preus de fi de temporada

Demà a partir de les 7 del matí i fins a les 11 de la nit es tallarà el trànsit de vehicles als carrers Dante i Abat Oliba, entre l'avinguda de les Bases i el carrer Balmes, i també se'n prohibirà l'estacionament, per la celebració del Firastiu.

D'11 del matí a 8 del vespre tornarà demà el Firastiu de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC) amb una trentena de comerços que oferiran a preus de liquidació roba de final de temporada, complements i productes de la llar, serveis i vehicles d'ocasió.

Per tercera edició participa al certamen Dog Educat amb la demostració d'agilitat amb gossos a la zona de gespa i s'oferiran indicacions als amos de mascotes que desitgin poder gaudir més de l'animal. Altres atractius són les actuacions de Cheerleaders del Bàsquet Manresa, d'11 del matí a 12 del migdia; la visita de la mascota del Bàsquet Manresa, el Llumet, amb la seva nova imatge; i la presència de jugadors del Baxi Manresa de 12 a 1 del migdia i, també, durant la tarda.

No faltaran també a la Firastiu mags, que hi actuaran per promocionar el festival de màgia, de 12 a 1 del migdia, i Swing Manresa, que de 7 a 8 del vespre oferirà una exhibició amb tres parelles de diferents edats.