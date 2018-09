Montepio i UBIC retreuen que Eysa tingui el consistori agafat pel coll

«Eysa té l'Ajuntament agafat pels patracols». Llorenç Juanola, president del Montepio, utilitza aquesta expressió per definir la relació de l'empresa concessionària de la zona blava de Manresa amb el consistori. Tània Infante, presidenta de la UBIC, repeteix la mateixa idea. Ambdues entitats van demanar poder obtenir paquets de tiquets de zona blava a un preu més econòmic per oferir-los als mutualistes i botiguers, respectivament. La resposta va ser que no.

Quan l'Ajuntament va anunciar l'ampliació de la zona blava, el Montepio el va criticar per fer-ho sense cap debat previ amb les entitats de la ciutat perquè aquestes hi poguessin dir la seva. Ara, el seu president, tot i ser conscient del poc marge de maniobra que té el consistori per fer segons quines coses, l'ha tornat a criticar. «Nosaltres, les xifres no les sabem. La realitat és que les places no estan ocupades i, si no surten els números, tenim un problema». Afirma que «moltes zones amb nova zona blava la gent no les utilitza», i que això encara fa més incomprensible que la seva oferta, per posar un exemple, «de comprar 3.000 euros en tiquets de zona blava» no s'hagi pogut fer.

Infante constata que, «quan passes per la nova zona blava hi ha aparcaments lliures», la qual cosa afavoreix la rotació, que és bona per als botiguers. Altra cosa, però, fa notar, és el que en puguin pensar els veïns, que abans hi podien aparcar de franc i ara no.

El maig passat, la UBIC, explica la seva presidenta, va presentar a la regidoria de Mobilitat una proposta per gestionar la zona blava. Incloïa millorar els preus i poder adquirir tiquets per al comerç. Comenta que, malgrat que «va ser ben rebuda», no ha reeixit perquè Eysa no va voler sentir a parlar de rebaixar el preu dels paquets de tiquets que els vengués, tot i que «fins i tot ens va dir que hi podria posar el nostre logotip».

«La situació tots sabem que és la que és. Fins al 2023, que és quan s'acabarà la concessió, l'Ajuntament està lligat». A pesar del no, insisteix, «vam demanar que comptessin amb nosaltres quan s'acabi la concessió per evitar repetir els mateixos errors».