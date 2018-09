Mutisme de l'Ajuntament sobre la nova zona blava gairebé un any després d'aplicar-la

El mes vinent farà un any que l'Ajuntament va ampliar la zona blava de Manresa i en va abaratir el preu. Quan feia dos mesos que funcionava, va advertir que no faria cap valoració fins a l'abril o al juny, entenent que aleshores ja hauria passat prou temps –entre mig any i vuit mesos– i que estaria prou consolidada per poder-ne extreure conclusions. Ho va dir però no ho ha fet.

El tema de la zona blava és un dels que ha fet córrer més tinta i que ha generat més polèmica pel fet que, durant anys, ha estat una de les més cares de Catalunya i Espanya. El dia 1 d'octubre de l'any passat, a les 668 que ja hi havia se n'hi van afegir 515 més. Com a contrapartida, es va abaratir la tarifa, es va passar dels 1,88 euros l'hora (havia arribat a costar-ne 1,90) a 1,70. Això, pel que fa a les places situades més al centre (722). Per a la resta (461), la tarifa va baixar als 1,50 euros l'hora. Aquestes es distingeixen de les altres amb l'indicatiu Tiquet.

El carrer de Saclosa i el pàrquing amb el mateix nom, el car-rer d'Aragó, el de Carrasco i Formiguera, el de Mossèn Cinto Verdaguer... Són alguns dels vials que van passar de tenir espai per aparcar-hi gratuïtament i, en conseqüència, a estar sempre plens, a tenir zona blava i buidar-se, com a mínim les vegades que aquest diari ha fet l'exercici d'anar a inspeccionar-los. Ahir, Regió7 va tornar a fer la comprovació. Entre les 12 i 2/4 d'1 del migdia va passar per alguns dels carrers amb noves places: al carrer de Mossèn Cinto Verdaguer n'hi havia la meitat de plenes; al Saclosa, estaven bastant plenes les del capdavall del vial, però cada cop més buides a mesura que s'anava pujant; al de Car-rasco i Fomiguera, hi havia trams gairebé plens (com el de darrere l'ambulatori) i d'altres més buits que plens, i al carrer d'Aragó, pràcticament estaven buides.

La concessió és fins al 2023

En la presentació de l'entrada en vigor de les noves places, l'alcalde, Valentí Junyent, va destacar que l'Ajuntament ja no hauria de pagar a l'empresa Eysa, que té la concessió de la zona blava fins al 2023, el sobrecost pactat perquè, gràcies a l'ampliació, s'havia reduït l'ocupació garantida que l'obligava a pagar-li 300.000 euros anuals. Tot plegat, per fer les paus amb els 6,5 milions que li ha de pagar pel sobrecost de la Reforma.



L'Ajuntament demanava temps

El desembre, dos mesos després de l'entrada en funcionament de la nova zona blava i de la reducció del tiquet, requerit per aquest diari per fer una primera valoració, l'Ajuntament va assegurar que només en aquest termini seria precipitat arribar a conclusions i que «el criteri tècnic d'avaluació de les zones d'estacionament regulat estableix que cal considerar terminis de temps més llargs (6-8 mesos) per tal d'extreure'n conclusions» i que era la forma habitual d'actuar, «no només a Manresa sinó a tot arreu on s'implanta aquest sistema d'estacionament en superfície». És a dir, que a l'abril o al juny d'enguany ja hauria passat un temps idoni per poder donar la informació demanada, incloses les dades d'ocupació per comparar-les amb les que hi havia abans. Una informació per saber si l'ampliació ha donat els resultats desitjats que fins a l'hora present no ha facilitat.