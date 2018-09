Tres caminades populars confluiran a Sant Joan per recordar l'1 d'Octubre

L'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, Comitès de Defensa de la República, Artistes de la República i tota una colla d'entitats, grups i col·lectius han sumat esforços per recordar els fets de l'1 d'Octubre i reflexionar sobre el que ha de significar en el futur.

L'acte consistirà en tres caminades populars, que aniran de Castellgalí, Fonollosa i Callús a Sant Joan de Vilatorrada, on confluiran en un acte que tindrà la intervenció dels periodistes Quico Sallés i Oriol de Balanzó i l'animació de grallers i geganters, a banda d'actuacions artístiques i teatrals.

En la roda de premsa celebrada ahir es va anunciar que ja s'ha obert el període d'inscripció, que acabarà el 27 de setembre, i que es pot formalitzar a la web petjades1o.cat o a l'Espai Òmnium del carrer de Sobrerroca de Manresa de 7 a 9 del vespre.



No interferir

Segons van explicar els organitzadors, s'ha estructurat un acte que no se celebrarà el mateix 1 d'Octubre perquè és dilluns i es compta que els pobles en els quals hi va haver violència policial és possible que organitzin una altra mena d'acte, així que per no interferir i poder aglutinar la comarca es va optar per fer-lo el 30 de setembre.

Es tracta d'un acte d'abast comarcal que es concentra en els pobles que més violència policial van patir: Castellgalí, Fonollosa, Sant Joan de Vilatorrada i Callús. Petjades de l'1 d'Octubre constarà de tres caminades simultànies que sortiran de Castellgalí, Fonollosa i Callús i que confluiran a Sant Joan de Vilatorrada, on hi haurà l'acte polític final. Per tal de facilitar la mobilitat i l'assistència, l'organització ha previst uns autobusos, que sortiran en diversos horaris (segons la caminada que es triï) i que portaran els participants al punt d'inici de cada marxa.

La inscripció a la caminada tindrà un cost de 3 euros, amb un suplement de 3 euros més si es fa servir el servei d'autobús. L'acte és totalment autogestionat.

A partir de 2/4 d'1 del migdia les caminades confluiran a la plaça Major de Sant Joan de Vilator-rada, on hi haurà mostra de cultura popular i l'acte polític.

Amb aquest acte, les entitats convocants volen «reivindicar el llegat polític i social del que va significar el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'Octubre, tant pel que fa a la capacitat d'autoorganització popular per dur-lo a terme com pel mandat polític que en va resultar».

A més a més, també reivindicaran la immediata posada en llibertat «dels presos i preses polítiques i el retorn dels exiliats i exiliades».

El conjunt d'entitats organitzadores considera que la lluita per la República Catalana és més viva que mai i que cal mantenir la determinació i la mobilització popular perquè arribi a completar l'objectiu.