Ampans participa en un projecte europeu per als discapacitats intel·lectuals

Ampans participa en el projecte europeu Enable In-Cuba impulsat per l'associació europea ARFIE, de la qual Ampans és membre directiu de l'assemblea general. El projecte pretén impulsar l'emprenedoria de les persones amb discapacitat intel·lectual en tots els àmbits: ja sigui personal, social o empresarial. L'objectiu és que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin tirar endavant els seus propis projectes amb els suports que necessitin per emprendre, ja sigui en la vida personal, en la formació o en el món laboral.

A banda d'Ampans, en el projecte participen quatre entitats més de Bèlgica, Itàlia, França i Portugal, sota la direcció de l'European Association of Mental Health in Intellectual Disability. El projecte vol experimentar per incubar projectes gestionats per persones amb discapacitat en un context europeu que ofereix un ecosistema favorable per a la innovació i l'emprenedoria social. Ja hi ha algunes iniciatives que funcionen amb èxit al món i l'objectiu és crear una metodologia de treball i posar-la a disposició de la societat per afavorir l'emprenedoria de les persones amb discapacitat intel·lectual. El sistema permetria a aquest grup de persones afavorir les seves habilitats.