Satisfacció a l'entitat Inshuti per l'indult a l'activista ruandesa Victoire Ingabire

L'entitat manresana Inshuti, que lluita pels drets humans i la pau a la zona africana dels Grans Llacs, celebra l'indult ahir de la líder política ruandesa Victoire Ingabire, empresonada des de feia vuit anys per la seva oposició al president de Ruanda, Paul Kagame. Ingabire va visitar Catalunya per donar suport a la causa contra Kagame per l'assassinat de la infermera manresana Flors Sirera l'any 1997, quan era a Ruanda treballant per Metges del Món.

«Estem molt contents perquè l'indult ha arribat després de tota la pressió internacional perquè Victoire Ingabire fos alliberada», explicava ahir a aquest diari Josefina Farrés, membre d'Inshuti.

El president de Ruanda va indultar més de 2.000 presoners condemnats per diversos delictes, entre els quals es troba la líder opositora, condemnada a 15 anys de presó, i el cantant Kizito Mihigo, segons ha informat el ministeri de Justícia ruandès.

Ingabire, que lidera el partit opositor FDU-Inkingi, va ser detinguda el 2010 i condemnada per incitar a la revolució contra el Govern, formar grups armats per desestabilitzar el país i minimitzar el genocidi del 1994. El 2013, el Tribunal Suprem va ratificar la seva condemna i va ampliar la pena a 15 anys enfront als vuit inicials.

L'opositora va sortir de presó acompanyada pel seu advocat, Gatera Gashabana. En declaracions als periodistes que l'esperaven, va subratllar que el seu alliberament, juntament amb l'elecció de dos diputats opositors a les eleccions d'aquest mes, suposen signes positius.

«Hi ha esperança per a l'obertura de l'espai polític», va asse-nyalar Ingabire, agraint al president que l'hagi indultat. «També li demanaria que alliberi altres presos polítics que segueixen a la presó», va afegir, segons informa Reuters.

El FDU-Inkingi va celebrar l'alliberament de la seva líder i va confiar que «hi hagi una sinceritat real d'obertura democràtica dar-rere d'aquest alliberament i que segueixin altres accions en el sentit de permetre que tots els ruandesos recuperin totes les seves llibertats democràtiques a què aspirem i per les quals lluitem des de fa tant de temps». El seu advocat va agrair el gest de Kagame.

Precisament a iniciativa de l'entitat Inshuti, el ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar el 2015 una moció per unanimitat en què feia palès el suport a la candidatura de Victoire Ingabire al Premi Internacional Catalunya 2015. La moció va ser enviada a Victoire Ingabire, al centre d'internament on era reclosa.



Un pas per a la causa de Sirera

Josefina Farrés, com a membre d'Inshuti, afirma que l'indult pot signifcar «un pas més» per desencallar la causa que manté l'entitat contra Paul Kagame com a responsable de l'assassinat de Flors Sirera i la d'altres espanyols assassinats en el conflicte ruandès.

Entre els que segueixen empresonats per l'oposició política a Kagame hi ha vuit dirigents del FDU-Inkingi i una altra dirigent opositora, Diane Rwigara, qui el 2017 va intentar competir per la presidència amb Kagame. Rwigara va ser detinguda amb la seva mare l'any passat, acusada d'incitar a la insurrecció i usar documents falsos.

Abans de la posada en llibertat d'Ingabire, el Govern va restar importància al gest de Kagame. «No hi ha res polític sobre el seu alliberament, no hi ha res polític sobre el seu empresonament», ha sostingut el ministre de Justícia ruandès, Johnston Businge.

«El president ha concedit l'indult i, en virtut de la Constitució, té permís de fer-ho», va insistir a Reuters.