Aturat un desnonament a Manresa d'una família amb dos menors

El desnonament d'una família amb dos fills menors d'edat a la Via de Sant Ignasi a Manresa ha quedat aturat aquest dilluns al migdia. Una comissió judicial ha informat els inquilins que podien estar a l'habitatge, que és de propietat particular, fins al 31 d'octubre. Segons ha informat la família afectada a Regió7, serveis socials de Manresa els ha trobat "un pis d'emergència social, en el qual hi podran entrar a mitjan octubre". Per tant, de moment tindran un sostre.

Simpatitzants i activistes de la PAHC Bages s'han mobilitzat a les portes de l'edifici per donar suport a la família afectada per l'ordre de desnonament, que fa temps que "esperava una solució". De fet, fa mesos que ja no pagaven el lloguer de l'habitatge i, dies enrere, els va arribar la tercera ordre de desnonament. "Vaig tenir un accident que em va causar una lesió a l'esquena i ara no puc treballar", ha explicat la mare de la família, que ha justificat que per aquest motiu "no tenim ingressos".

D'altra banda, la filla de la propietària del pis, que és una dona gran que actualment viu en una residència, ha manifestat que "fa més de dos anys" que no se'ls paga el lloguer. Ha explicat que necessiten els diners per pagar la residència de la mare. A més, també ha assegurat que els inquilins del pis no han pagat diverses factures de l'electricitat i que a causa d'això tenen deutes amb la companyia.