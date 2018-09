L'Esbart Manresà porta els seus balls dins de Lledoners

«Des que som a Lledoners els diumenges acaben sempre amb alguna sorpresa que ens arriba fora murs. Gràcies a l'Esbart Manresà que han entrat per portar-nos, amb el Ball de Gitanes de Rubí, una de les més boniques danses catalanes». Amb aquestes paraules piulades a Twitter, Joaquim Forn traslladava aquest diumenge a la nit la seva gratitud als ballarins i ballarines de l'Esbart Manresà que es van apropar fins a Lledoners per dedicar unes danses als independentistes presos.



Aquest cap de setmana no va faltar la cantada i la música dels Músics per la Llibertat que cada diumenge té lloc davant de la presó. En aquesta ocasió, però, la cita era especial ja que feia onze mesos de l'empresonament de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull.



Paral·lelament a la trobada, l'Esbart Manresà va entrar dins del centre penitenciari per fer una ballada de les gitanes de Rubí, que la pròpia entitat ha titllat de «molt emotiva». Segons l'esbart, «Hem acostat les danses tradicionals a gent que no hi podria arribar i hem donat escalf als presos polítics».





«Un plaer haver ballat per tots els interns de Lledoners. Sensació de ràbia per la injustícia que vivim, però al mateix temps he sentit orgull de la vostra força i serenor. Avui m'heu fet aprendre una "lliçó" de vida! Gràcies», va explicar a Twitter un dels ballarins.