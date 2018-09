Satisfacció entre els comerciants del Firastiu pel bon ritme de vendes

Satisfacció entre els comerciants del Firastiu per la presència de visitants i les vendes, sobretot a la tarda, i per les activitats al voltant de la fira, que va aconseguir animar l'ambient al llarg del dia. La proposta té lloc cada any al carrer de l'Abat Oliba. La calor, en les edicions passades, era un dels principals inconvenients, i ahir es va intentar combatre-la perquè els visitants poguessin mirar la roba que hi havia a la venda. Els 30 comerciants presents a la fira estaven sota una vela que protegia els visitants del sol.

El Firastiu, a més, va aconseguir que els restaurants i bars de la zona estiguessin plens. «Els paradistes estan contents per com ha transcorregut el dia i pel ritme de vendes. A més, asseguren que estan millor que altres anys perquè estan sota una vela», explicava ahir la presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC), Tània Infante.

Al llarg de la jornada hi va haver un ambient festiu per les activitats, de caire familiar, programades. Ahir al migdia, l'associació Màgia Central va oferir a l'escenari instal·lat un espectacle en què diversos mags van oferir trucs davant un públic infantil. L'entitat va aprofitar-ho per promocionar el festival que organitza a la capital del Bages el cap de setmana que ve. No només va ser una jornada perquè els comerciants venguessin l'estoc de l'estiu, sinó per car-regar piles de cara al nou curs. I és que el Baxi Manresa hi va ser present amb un estand amb jugadors de l'equip al migdia i a la tarda. A més, les cheerleaders van actuar al matí. També es va celebrar la tercera edició del Dog Educat amb la demostració d'agilitat amb gossos a la zona de gespa, i es van oferir indicacions als amos de les mascotes. A la tarda, Swing Manresa va oferir una exhibició amb tres parelles de diferents edats. Fins a primera hora de la nit no es va poder circular en vehicle pels carrers Dante i Abat Oliba, entre l'avinguda de les Bases i el carrer de Balmes.