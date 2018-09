Aturat un desnonament d'una família amb dos fills menors d'edat a Manresa

El desnonament d'una família amb dos fills menors d'edat va ser aturat, ahir al migdia, a Manresa. A les 12 del migdia, un grup d'activistes i simpatitzants de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca del Bages (PAHC) es va reunir a sota l'edifici, a la Via de Sant Ignasi, per donar suport als afectats que estaven a l'espera de l'execució del desnonament.

La comissió judicial, que va arribar a aquella hora, juntament amb membres de serveis socials de l'Ajuntament de Manresa, va informar la família que es podia quedar a l'immoble, que és de propietat particular, fins al 31 d'octubre.

Tanmateix, abans que arribi aquesta data definitiva tindran una alternativa, segons han informat els inquilins a aquest diari. «Serveis Socials ens ha trobat un pis d'emergència social, en el qual podrem entrar a viure abans del 20 d'octubre», va explicar la Bessy, la mare de la família, que fa anys que forma part de l'assemblea de la PAHC.

Feia mesos que ja no pagaven el lloguer i, dies enrere, els va arribar la tercera ordre de desnonament. «Vaig tenir un accident que em va causar una lesió a l'esquena i ara no puc treballar», va manifestar l'afectada, que ha justificat que per aquest motiu «no tenim els ingressos» per pagar el lloguer.



El pis, de propietat privada

El pis ocupat és propietat d'una dona gran que, actualment, viu en una residència. La filla de la propietària de l'habitatge va destacar ahir que «fa més de dos anys» que els inquilins no paguen el lloguer del pis i que «necessitem els diners per pagar la residència de la mare».

A més a més, també va assegurar que els inquilins del pis no han pagat diverses factures del subministrament de l'electricitat i que, a causa d'això, tenen deutes amb la companyia.