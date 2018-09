Els estudiants que inicien Medicina visiten les instal·lacions de Manresa

Durant aquests dies, els estudiants participen en una setmana d'acollida per conèixer les instal·lacions on es formaran i els centres sanitaris i assistencials on duran a terme les pràctiques. Després d'un primer acte d'acollida al campus Vic, els estudiants es van desplaçar a Manresa, on van ser rebuts per la vicerectora del campus, Sílvia Mas, el director general de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut, Joan Guanyabens, i la presidenta del Comitè Executiu de la Fundació Universitària del Bages, Mercè Rosich.

Durant la recepció prèvia a la visita a les instal·lacions, Guanyabens va posar en relleu la importància que tots els alumnes siguin conscients que la seva formació es desenvoluparà tant a Vic com a Manresa, ja que la facultat de Medicina és un «projecte compartit» al qual UManresa aporta, entre altres coses, unes «instal·lacions de gran nivell». De la seva banda, Mercè Rosich va destacar la potència del campus universitari i d'una xarxa sanitària «de les més importants de Catalunya» que la ciutat posa a la disposició de la formació dels futurs metges. La vicerectora Sílvia Mas va voler transmetre als nous alumnes els avantatges de formar-se al CISARC i amb els seus professionals especialitzats en la metodologia de la simulació. Segons Mas, aquesta és una metodologia que permet «aprendre sense risc per als pacients i fomentar la reflexió sobre errors i encerts a partir d'un procés d'aprenentatge experiencial i aplicat». Mas va destacar la vàlua tant dels professionals com del CISARC i el compromís del conjunt de la institució.