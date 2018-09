Manresa combina les mirades sobre la salut dels experts Vilardell i Massanés

arxiu particular

Miquel Vilardell arxiu particular

El doctor Miquel Vilardell i el gastrònom Toni Massanés seran dijous els ponents que obriran el projecte «Manresa des d'una altra mirada» al teatre Conservatori a 2/4 de 8 del vespre.

Vilardell i Massanés reflexionaran i posaran el focus en el món de la salut en el que suposarà l'inici d'una nova proposta cultural que neix a Manresa amb l'objectiu de dotar la ciutat d'un espai de reflexió i debat que sigui perdurable, amb professionals, acadèmics, comunicadors i pensadors de reconegut prestigi a nivell català i internacional que aportin la seva opinió, la seva mirada, sobre diversos aspectes de la societat actual.

«Manresa des d'una altra mirada» és una proposta impulsada per les regidories de Projecció de Ciutat i Cultura de l'Ajuntament de Manresa, amb el suport i la participació de diversos ambaixadors i patrocinadors que hi aporten la seva experiència i els seus coneixements per contribuir a aconseguir una ciutat més culta, més amable i potenciadora de valors.

Coincidint amb l'any en què Manresa és Capital de la Cultura Catalana, en aquesta primera edició el projecte està dedicat a la cultura, en sentit ampli i sota el nom de «La cultura des d'una altra mirada». Posteriorment se centrarà en altres àmbits. Així «Manresa des d'una altra mirada» neix amb una voluntat clara de continuïtat i com a epíleg de la festa major de la ciutat.



Cinc xerrades gratuïtes

La imatge de «Manresa des d'una altra mirada» és un ull, que té diverses pestanyes. Les cinc pesta-nyes inicials tindran lloc les properes setmanes i tractaran temes com la salut, l'esport, la solidaritat, la universitat i la festa.

Es tracta de ponències escèniques, que tindran lloc un dijous (el dia del mig, el cor de la setmana) de cada mes, al teatre Conservatori de Manresa, amb formats diversos i amb ponents de luxe com són Miquel Vilardell, Toni Massanés, Manel Estiarte, Mònica Terribas, Òscar Camps, Xavi Rosiñol, Joaquim Maria Puyal, Natxo Tarrés i Quim Masferrer.

La darrera xerrada està prevista el 13 de desembre, es farà al teatre Kursaal i amb un tancament especial. Les entrades per assistir-hi són gratuïtes i obertes a tothom. Cal demanar les invitacions a les taquilles del Kursaal o a través del web www.manresadesdunaaltramirada.cat



Posar en valor la salut

La xerrada de dijous anirà a càrrec del doctor Miquel Vilardell i Toni Massanés, que reflexionaran sobre la salut, sobre l'actitud vital davant la salut, la salut hospitalària i també la salut de l'ànima, la sanitat, l'alimentació, l'assistència, la preocupació per la recerca, la innovació i els avenços.

Miquel Vilardell va néixer a Borredà (Berguedà). Metge i catedràtic de Medicina Interna a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha presidit les societats catalana i espanyola de medicina interna i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. També ha coordinat el conegut com a informe Vilardell sobre la sostenibilitat del sistema sanitari català. El 2015 va ser nomenat president del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari (CASOST) del Govern de la Generalitat.

Toni Massanés, nascut a Berga, és gastrònom, Premi Nacional de Recerca de la Fundació Catalana per la Recerca, Premi de la cultura de l'oli de la Fira de l'oli de les Gar-rigues, entre d'altres. És diplomat en cuina a Barcelona i Tolosa de Llenguadoc. L'any 1991va ser un dels fundadors del col·lectiu Joves Amants de la Cuina. S'ha dedicat a la docència, l'escriptura, el periodisme i la recerca. Expert en tradicions culinàries d'arreu del món, sobretot ha estudiat la cuina catalana.