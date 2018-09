Manresa Jove obre les inscripcions a activitats de lleure per a aquesta tardor

Manresa Jove ha obert les inscripcions perquè els adolescents de la ciutat es puguin apuntar a les activitats de lleure que s'ofereixen d'octubre a desembre.

Dins el programa, els joves poden trobar jornades, tallers i cursos de diferents temàtiques. D'una banda, s'hi inclouen les activitats de l'Espai Jove Joan Amades i el Casal de Joves la Kampana, entre les quals hi ha entrenament de ping-pong, conversa en anglès, exposicions, taller de cuina japonesa i robòtica, entre d'altres.

D'altra banda, el programa d'enguany també incorpora els actes de la Casa de la Música i del Kursaal, on hi ha cursos de teatre o circ, tallers d'instruments de guitarra, cant, bateria... així com de noves tècniques musicals i digitals a través del YouTube.

Finalment, l'Espai ExpressArt obrirà les portes als joves interessats a exposar les seves obres, que ho podran fer gratuïtament.