Obres per arranjar el mur exterior del teatre Els Carlins de Manresa

El mur exterior del teatre els Carlins de Manresa millorarà el seu aspecte gràcies a les tasques d´adequació i pintura que s´hi estan duent a terme.

Les obres van a càrrec dels integrants del projecte Treball als Barris (conegut com a DINAMO), que gestiona el Centre d´Iniciatives per a l´Ocupació (CIO) de l´Ajuntament de Manresa per fomentar les possibilitats laborals de persones en situació d´atur.



15 residents al barri

En el marc d´aquest programa, el 15 de juny es van contractar com a peons 15 persones residents al barri i també un oficial primera paleta.

Set d'aquests peons, juntament amb l'encarregat paleta, formen part d'una brigada de polimanteniment del Centre Històric, que està realitzant tasques de rehabilitació i embelliment de l'espai públic fins a mitjans de desembre, i que ara s´encarregarà d´aquesta tasca.

Aquesta brigada ha estat treballant fins ara en l'interior del xalet de Casa Caritat, el Museu, i en l'arranjament de tot el mur de pedra que envolta el pati de Casa Caritat.

A partir d´aquesta setmana, serà l´encarregada de dur a terme la reforma del mur exterior del teatre els Carlins. En concret, es retirarà el revestiment actual, molt malmès, i serà substituït. Es faran tasques de pintura seguint els criteris de la carta de colors del Centre Històric, tenint en compte que el teatre és un edifici catalogat i que el mur que és objecte dels treballs és adjacent a dues façanes que tenen interès patrimonial (una al carrer Sabateria -l´accés al teatre-, i l´altre al carrer Pedregar). Primer s'ha instal·lat la bastida, i les obres duraran un mes.



Conveni signat

Per a la realització dels treballs, l'Ajuntament de Manresa ha signat un conveni amb el Teatre dels Carlins, l'espai del qual és d'interès públic i social. En aquest conveni s'explicita que la intervenció té com a finalitat l'embelliment de l'espai públic, i que amb l'aportació de mà d'obra per part de l'Ajuntament (amb la col·laboració del Servei d´Ocupació de Catalunya, SOC), la direcció tècnica correspon també a l´Ajuntament, i el material (i altres despeses que se'n derivin) va a càrrec de l'entitat.

El Projecte de Treball als Barris té com a objectiu augmentar les oportunitats laborals i el nivell de les persones residents al Centre Històric de Manresa que es troben en situació de recerca de feina. Està subvencionat pel SOC, el Ministerio de Empleo i el gestiona el Centre d'Iniciatives per l'Ocupació (CIO) de l'Ajuntament de Manresa.