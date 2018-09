El Rotary Club convoca la 17a edició del Premi Simeó Selga

arxiu particular

Lliurament del premi a l´Associació de Familiars de Malalts d´Alzheimer arxiu particular

El premi estarà dotat amb els beneficis que es generin en aquesta gala, que inclourà diferents actuacions musicals i que agafa el relleu del Concert de Reis. L'entitat ha apostat per un nou format i per desvincular aquest esdeveniment del calendari nadalenc, que acostuma a tenir molta activitat. Seran els assistents a la Gala Doctor Simeó Selga els que elegiran la proposta guanyadora entre tres finalistes a través d'una votació electrònica.

Abans de la gala, un jurat integrat per professionals i experts escollirà, per majoria dels seus membres, tres projectes finalistes. Les propostes es faran públiques i seran les que es posaran a votació. Les associacions del Bages de caràcter cultural, assistencial, esportiu o de característiques similars poden presentar les seves candidatures per participar a aquesta dissetena edició fins al pròxim 4 de desembre a través del correu electrònic info@rotarymanresabages.org.