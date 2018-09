Rubiralta, substitut d'Obradors en el lliurament de la medalla de la ciutat a l'EPSEM

L'acte de lliurament de la Medalla de la ciutat al Mèrit Educatiu a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) tindrà demà com a ponent Màrius Rubiralta i no Xavier Obradors, com s'havia anunciat inicialment.

Obradors, director de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona del Centre Superior d'Investigacions Científiques, serà fora del país per un tema professional.

En l'acte de lliurament de demà a les 7 de la tarda al saló de sessions, la glossa de l'entitat premiada anirà a càrrec de Màrius Rubiralta, manresà, exsecretari d'Estat d'Universitats i exrector de la Universitat de Barcelona.

L'alcalde Valentí Junyent obrirà l'acte i després es faran les intervencions de la delegada de la Universitat Oberta de Catalunya a la Catalunya Central, Mònica de Llorens, i de la regidora d'Ense-nyament i Universitats de l'Ajuntament, Mercè Rosich. Tot seguit hi haurà la intervenció de Rubiralta i es realitzarà el lliurament de la medalla i, posteriorment, hi haurà els parlaments de la directora de l'EPSEM, Rosa Argelaguet; i del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Francesc Torres. L'acte finalitzarà amb la intervenció del Cor de Cambra del Conservatori Municipal de Música.