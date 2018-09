Correus assegura que normalitzarà el servei a Manresa els pròxims dies

Després de les queixes de veïns i treballadors de Correus i la dimissió del responsable de distribució a Manresa, la companyia ha assegurat que el servei postal a la ciutat quedarà normalitzat en els propers dies.

Correus assegura que ha adoptat les mesures organitzatives i de gestió oportunes perquè el servei de repartiment a Manresa estigui totalment normalitzat en qüestió de dies.

La companyia postal i de paqueteria assenyala que els fluxos d'entrada de correu són continus però no regulars, produint-se alts i baixoss. En concret "en les últimes setmanes, hi ha hagut un festiu local i un festiu autonòmic que han afectat als fluxos en la localitat de Manresa i a la capacitat de producció diària de la unitat de distribució".

A més, s'ha donat "certa dificultat per trobar personal per cobrir les contractacions en període estiuenc, qüestió aliena a la companyia i coneguda per representants sindicals". No obstant això, Correus assegura que va a "mantenir l'estructura de plantilla coberta al 100% realitzant una sèrie de reforços per normalitzar la situació".

44 treballadors

La direcció de Correus recorda que la Unitat de Distribució de Manresa "compta amb una plantilla estructural de 44 treballadors. I que Correus "l'ha dotat amb els recursos tècnics i humans necessaris per prestar el servei postal amb la màxima qualitat i regularitat a tots els ciutadans i empreses de Manresa".

L'empresa assegura que treballa els productes i serveis postals "en funció dels terminis compromesos amb els seus expedidors segons el producte contractat, donant prioritat a la línia urgent, línia bàsica i línia econòmica per aquest ordre".

La companyia assegura que amb les mesures adoptades, "el servei postal a Manresa quedarà plenament normalitzat en els propers dies".