Un estiu caòtic a Correus fa plegar el cap dels carters

Paquets per repartir que s´acumulen a l´oficina de Correus de Manresa arxiu particular

El cap de distribució de Correus a Manresa ha deixat el càrrec després d'un estiu farcit de queixes per problemes en el repartiment de la correspondència i de denúncies dels sindicats majoritaris a l'empresa per manca de personal per poder dur a terme la seva feina. Segons ha pogut saber aquest diari de fonts sindicals, el responsable de carteria hauria dimitit en desacord amb el tracte que rep el servei a Manresa per part dels responsables de zona.

Ahir va presentar la seva la dimissió. «Portava mesos demanant personal i suportant una situació insostenible», van explicar a Regió7 representants del sindicat independent de correus SiPcte. «El cap de distribució no té capacitat per contractar personal ni per buscar recursos», tasca que depèn directament dels responsables de zona amb seu a Barcelona, segons les mateixes fonts. Les seves peticions no haurien estat ateses i d'aquí la seva decisió de deixar el càrrec. A partir d'ara serà un empleat més de Correus.

Aquest estiu hi ha hagut queixes per deficiències en el repartiment de correspondència i paqueteria. A principi d'agost, veïns del Passeig i rodalies van denunciar que, en alguns casos, no rebien cartes des de feia dos mesos. Correus va admetre que tenia un problema de personal i que intentava resoldre'l. Posteriorment, l'empresa va anunciar que contractaria un reforç de forma extraordinària.

La setmana passada, però, el sindicat independent SiPcte va denunciar l'acumulació d'una gran quantitat de trameses a l'oficina de Manresa, amb caixes plenes de documents que ja no tenen sortida perquè estan fora de termini. És el cas de fulls de promoció d'una acapta de sang que s'havia de fer el 28 d'agost o vals de descompte de comerços.

A Manresa hi ha actualment 42 persones destinades al repartiment de correspondència i paqueteria. No són prou, denuncia el sindicat independent. La situació de col·lapse «es podria evitar d'una forma tan simple com contractar personal».