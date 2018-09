L'Ítaca, Espill i Sant Ignasi ajuden alumnes manresans a anar sense cotxe a l'escola

Amb motiu de la celebració de la Setmana de Mobilitat Sostenible i Segura, el dijous 20 de setembre les escoles Ítaca, Espill i Sant Ignasi tornen a posar en marxa la iniciativa "Camins Escolars" que ja es va duu a terme l´any passat.

La iniciativa consisteix en arribar a l´escola a peu, sols o acompanyats, en bus o bici, amb l´objectiu de promoure l´autonomia personal i disminuir l´ús del vehicle privat, fomentant alhora l´educació en valors. Es repartirà als infants participants un petit obsequi amb el logotip que identifica els Camins Escolars.

L'any passat, alumnes, mares i pares dels tres centres educatius manresans -Ítaca, l'Espill i Sant Ignasi- van participar també en aquesta iniciativa.

L'escola Ítaca ja havia desenvolupat aquest projecte l'any anterior; l'escola l'Espill també havia fet una prova pilot i l'escola Sant Ignasi es va estrenar amb la presència de gairebé un centenar de participants.

Totes les sortides dels camins escolars es van fer a les 8.40 h del matí. La concentració i sortida d'alumnat de l'escola Ítaca es va fer des de les Cases de la Sagrada Família; la de l'escola l'Espill, des de l'aparcament del Pont de Ferro; i la de l'escola Sant Ignasi, de la plaça Catalunya.

Les tres escoles van repartir fullets informatius per promocionar aquests camins escolars. A més, es va crear una comissió formada per personal municipal d'ensenyament i mobilitat, així com de les escoles interessades, per debatre i contribuir a la seva difusió i ajudar en totes les iniciatives que millorin lai lad'aquests recorreguts i facin més fàcil les entrades i sortides a les escoles i, alhora, sensibilitzin sobre les formes més sostenibles de transport.

El maig de l'any passat, l'Ajuntament va fer uns treballs per traçar un trajecte segur per als alumnes de les escoles l'Espill, Pilar i l'institut Guillem Catà perquè els vianants tinguin prioritat.