REPORTATGE | Dotze llocs de la Manresa històrica que desperten emocions i records

Què és el que estimen més del barri vell els manresans? I els bagencs o veïns d´altres comarques que viuen la ciutat com si fos seva? Regió7 ha entrevistat 12 personalitats de la ciutat i les respostes demostren que la gent estima carrers estrets, llocs que freqüentava de jove, indrets sense nom però sí amb un encant especial. Espais que, en definitiva, desperten records i emocions entranyables. Podrien aparèixer (i de ben segur que ja ho fan) en guies turístiques pel seu valor, però avui no en parlem per això, sinó per les emocions que desperten als entrevistats. Historiadors, artistes, doctors, esportistes, arquitectes, activistes socials... Tots ells han parlat sobre els seus llocs preferits del Centre Històric i s´hi han fotografiat. Clica a continuació per accedir a les entrevistes: