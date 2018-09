La tributació municipal puja a Manresa i enguany es preveu de més de 54 milions

El pressupost de l'Ajuntament de Manresa del 2018 preveu l'arribada de 54,3 milions d'euros en tributs pagats bàsicament per ciutadans i empreses.

Són 2,7 milions d'euros més que el 2016, quan van ser 51,6 milions. Les dades del 2017 van ser superiors a les del 2016 i inferiors a les previstes per al 2018, així que la tendència que es dibuixa és a l'alça. Els ingressos municipals per tributs del 2017 van ser de 52,7 milions.

Concretament, els 54,3 milions d'enguany són el resultat de 37 milions d'impostos directes ( que són aquells que recauen sobre el patrimoni, és a dir, es paguem uns diners a l'Ajuntament pel fet de tenir uns béns en propietat), 990.000 euros d'impostos indirectes (graven una capacitat transitòria i que es manifesta de forma indirecta de la capacitat econòmica del contribuent, l'únic Impost municipal indirecte és el de Construccions, Instal·lacions i Obres) i 16,3 milions de taxes, preus públics i altres ingressos.

Les taxes es recapten per pagar serveis que l'Ajuntament ofereix a la ciutadania, com la recollida d'escombraries. Els preus públics, sovint confosos amb les taxes, són diners rebuts per la prestació d'un servei públic en les mateixes condicions que el sector privat i sotmès al règim del Dret privat.

Dels impostos directes la part del lleó és la de l'Impost de Béns Immobles, al que s'afegeixen altres com el de vehicles, el de l'increment de valor dels terrenys o el d'activitats econòmiques.

La recaptació per impostos directes va créixer mig milió d'euros del 2016, 36.518.548 euros, al 2017, 37.089.618 euros. La previsió del 2018 es manté pràcticament igual que la del 2017.

Dels impostos indirectes -només n'hi ha el de Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO)- els ingressos van passar dels 540.000 del 2016 als 740.000 del 2017 i per al 2018 es preveu que es mantingui el creixement i s'arribin als 990.000 euros.

El creixement de l'ICIO va lligat a la represa econòmica que comporta més execucions d'obres.