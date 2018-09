Correus reforça el servei per treure el tap de trameses

Després de les queixes de veïns i treballadors de Correus i la consegüent dimissió del responsable de distribució a Manresa (vegeu Regió7 d'ahir), la companyia ha assegurat que posarà reforços perquè el servei postal a la ciutat quedi normalitzat en el decurs dels pròxims dies.

En un comunicat que ha fet publicat l'empresa, assegura que «Correus mantindrà l'estructura de plantilla coberta al 100% realitzant un seguit de reforços per normalitzar la situació».

Correus atribueix els problemes recents d'acumulació de trameses sense repartir pels alts i baixos que experimenta el servei, l'existència de dos festius i la dificultat per trobar personal per cobrir les contractacions en període estival, «una qüestió aliena a la companyia i coneguda per representants sindicals».



44 treballadors

La direcció de Correus assegura que la Unitat de Distribució de Manresa disposa d'una plantilla estructural de 44 treballadors i està dotada «dels recursos tècnics i humans necessaris per prestar el servei postal amb la màxima qualitat i regularitat a tots els ciutadans i empreses de Manresa».

L'empresa assegura que treballa els productes i serveis postals «en funció dels terminis compromesos amb els seus expedidors segons el producte contractat, i dona prioritat a la línia urgent, línia bàsica i línia econòmica per aquest ordre».

La reacció de Correus va tenir lloc ahir, el mateix dia que aquest diari publicava que el sindicat independent SiPcte assegurava que el responsable de carteria hauria dimitit en desacord amb el tracte que rep el servei a Manresa per part dels responsables de zona.

Segons SiPcte, «feia mesos que demanava personal i suportava una situació insostenible», ja que «el cap de distribució no té capacitat per contractar personal ni per buscar recursos».

Les seves peticions no haurien estat ateses i per aquest motiu hauria pres la decisió de renunciar al càrrec.