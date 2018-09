L'Ajuntament instal·la més pilons polèmics al costat de l'escola Ítaca

El govern municipal ha afegit quatre pilons més als ja instal·lats a la carretera del Pont de Vilomara, al costat de l'escola Ítaca, i que han estat criticats per l'Associació de Veïns de la Sagrada Família.

El govern ha assegurat que «s'han posat per garantir la seguretat de l'accés a l'escola i es retiraran quan es faci l'actuació definitiva al sector».

Tant els pilons posats ahir com els del gener passat es retiraran quan es completi el tram de vorera necessari. El compromís de l'Ajuntament és que aquesta obra estigui executada abans d'acabar l'any. Mentrestant s'ha considerat adient posar-los, encara que sigui per pocs mesos, per garantir el recorregut segur per a infants, famílies de l'escola i altres vianants.